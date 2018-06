Con Rusia y Uruguay ya clasificados a falta de una jornada, su encuentro este 25 de junio serviría para definir quien accedía a octavos de final como primero y quien como segundo. Finalmente fueron los charruas gracias a los goles de Suaréz, Cavani y Cheryshev (autogol) los que se quedaron con la primera plaza de su grupo.

En el otro partido de este grupo en que se enfretaban Arabia Saudí y Egipto, lo que estaba en juego era el honor de no irse en cero a su casa. Mohamed Salah adelantó a los egipcios gracias al superar por alto la salida del portero saudí. Con el 1-0 en el marcador, el guardameta egipcio, Essam Elhadary, se convirtió en el jugador más longevo en jugar un mundial superando a Fahrid Mondragón quien lo logró en 2014 con Colombia.

A sus 45 años Elhadary atajó un penalti antes de ver como otra pena máxima suponía el empate saudí. Todo parecía acabar con el reparto de puntos entre estas dos selecciones hasta que Salem Aldawsari en el minuto 95 volvió a perforar la potería de Egipto, mandando a los faraones sin ningún punto en esta participación mundialista.

Toda la tranquilidad que hubo en el grupo A, en el B fue todo lo contrario y es que hasta los últimos minutos la tensión estuvo presente en los encuentros entre Portugal y Irán, además del España vs Marruecos.

En estos partidos fue el VAR lo que le otorgó el primer puesto de grupo a España, selección que hasta en dos ocasiones estuvo por debajo de Marruecos en el marcador. Cuando el partido estaba 2-1 favor Marruecos, Iago Aspas anotó un gol de espuela que le daba el empate a España y privaba a Marruecos de irse a su casa con tres puntos.

Esa jugada tuvo que ser revisada en el VAR tras haber sido anulada en un principio por el arbitro. Con el 2-2 en el marcador, los campeones del mundo en 2010 necesitaban un gol de Irán para clasificar primeros.

Ese gol iraní llegó también gracias a la intervención del VAR la cual decretó penalti por mano del lateral izquierdo Cedric. Fue Karim Ansarifarid quien anotó el gol mandando a Portugal a la segunda plaza de su grupo.

Este grupo dejo dos imagenes para el recuerdo, la primera la tristeza en los rostros de los jugadores de Irán tras haber quedado eliminado cuando habían puesto en serios aprietos tanto a España como a Portugal.

La segunda, la protagonizó el delantero marroquí, Noureddine Amrabat, quien tras finalizar el partido se topó frente a una camara y declaró con gestos y palabras, “VAR is bullshit”.

Y es en cuestión de minutos de descuento el VAR o video arbitraje provocó que España se convirtiera primera de grupo, Portugal cayera al segundo lugar y Marruecos abandonará Rusia sin ninguna victoria en sus manos.

Los cruces serán Uruguay vs Portugal quienes jugarán el sábado 30 de junio a las 13:00 pm hora de México, mientras que el España vs Rusia será el 1 de julio a las 9:00 am hora de México.

