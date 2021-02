Médico mexicano estrena tecnología de Microsoft en cirugía

El médico mexicano Michell Ruiz realizó la primera cirugía holográfica en el país, utilizando la tecnología de Microsoft HoloLens, que consiste en un dispositivo de realidad mixta que permite a los cirujanos del mundo interactuar en tiempo real y proyectar las imágenes anatómicas de sus pacientes en hologramas proyectados en el quirófano.

“La primer ventaja es brindarle la mayor seguridad al paciente durante el acto quirúrgico porque nos da la oportunidad de tener una mayor planeación y lograr que los resultados sean muchos más consistentes y se van a reflejar en el mayor resultado de la cirugía”, explicó Michell Ruiz, Cirujano ortopédico del Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México, en entrevista exclusiva para Forbes México.

Actualmente esta tecnología se utiliza en Francia, Suiza y Alemania, y en octubre de 2020 comenzó a ocuparse en Estados Unidos y Canadá, de igual forma, el médico precisó que la capacitación duró tres sesiones para posteriormente ponerla en práctica en el quirófano.

“Da la oportunidad de tener una colaboración, como alguien que está haciendo retroalimentación a un médico que no tiene tanta experiencia y que es responsable de un procedimiento quirúrgico o al contrario, uno puede recibir más opiniones de expertos”, agregó el Dr. Ruiz.

La cirugía holográfica es una iniciativa que, en asociación con el cirujano ortopédico Dr. Thomas Gregory, fue creada por el equipo de Microsoft Francia para brindar apoyo a médicos cirujanos durante sus intervenciones en el quirófano.

“El adquirir este tipo de tecnología es una inversión, no es un gasto; no es un lujo tenerlo y en el sentido en que no está agregando un valor extra a los procedimientos, al contrario, es una tecnología que tendrá un retorno de inversión relativamente rápido, porque el hecho de tener menos complicaciones durante el procedimiento y tener una recuperación más rápida, eso redunda que los costos sean menores”, finalizó el especialista.

