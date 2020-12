No te despidas de Zoom: la mayoría desea volver a la oficina, pero no toda la semana

Reuters.- A medida que llegan más y más buenas noticias sobre las vacunas, Zoom ha visto caer sus acciones. Sin embargo, contrariamente a los mercados nerviosos, creemos que la videoconferencia y el trabajo remoto llegaron para quedarse, nos guste o no.

Durante la pandemia, cómo y dónde trabajamos cambió para muchos de nosotros. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido reveló que el trabajo desde casa había aumentado del 5% de la fuerza laboral antes de la pandemia al 47% en abril de 2020, menos de dos meses después de que se declarara la pandemia.

De la mano de este aumento sin precedentes en el trabajo a domicilio, se produjo un aumento igualmente sorprendente en el uso de software colaborativo y de videoconferencia, incluidos Zoom, Microsoft Teams y Google Meet. Zoom parecía ser la historia de éxito de la pandemia.

En abril, el uso de Zoom alcanzó su punto máximo en más de 300 millones de participantes de reuniones diarias, frente a los 10 millones de participantes de reuniones en diciembre de 2019.

La rápida caída de las acciones de Zoom desde los anuncios de la vacuna es algo reactiva. Nuestra investigación con ochenta participantes de la entrevista en la primavera y el verano de 2020 y casi 1.400 participantes de la encuesta, indica que las personas no solo quieren seguir teniendo parte de su semana laboral en casa, sino que también están felices de tener una videoconferencia con colegas que trabajan a domicilio del oficina.

Nuestra investigación encontró que el cuestionario Zoom semanal se volvió tan central para la vida de las personas durante el encierro como las conferencias de prensa del gobierno. Sin embargo, casi ocho meses después, nuestras últimas entrevistas con nuestro panel de 80 trabajadores a domicilio sugieren que ahora, para muchos, el cuestionario Zoom semanal se está convirtiendo en un artefacto histórico. La gente está ansiosa por volver a la oficina y volver al trabajo, principalmente porque el trabajo se había intensificado mientras estaba en casa.

En nuestra encuesta durante la pandemia, encontramos que el 54% de los empleados aumentaron sus horas de trabajo bajo encierro. Lo que se ha establecido durante muchas décadas es que en lugar de emancipar al trabajador, la tecnología conduce con frecuencia a una intensificación del trabajo.

Descubrimos que el 60% de los nuevos trabajadores a domicilio tenían un aumento general en las demandas laborales durante el encierro, el 51% se sentía constantemente bajo presión y el 50% encontró una confusión entre el trabajo y la vida. Lo que necesitamos establecer es si esta intensificación es producto de la adaptación a nuevas formas de trabajo, o si hay una mayor presión sobre el personal que permanece empleado después de que muchos fueron puestos en licencia o despedidos.

Lo que sí sabemos es que la presión sobre las personas que trabajan desde casa se ve agravada por la eliminación de los aspectos sociales que normalmente se disfrutan en el trabajo. Existe una gran cantidad de investigación sobre los efectos secundarios positivos de las partes sociales de un entorno laboral. Descubrimos que el aspecto social del trabajo es parte de un complejo “sistema de amortiguación” que crea un flujo y reflujo manejable durante la jornada laboral.

No es Zoom de lo que la gente está harta, es la intensidad de Zoom después de Zoom después de Zoom . En un día de trabajo de oficina típico, hay amortiguadores emocionales y materiales entre reuniones. El informe informal en el pasillo o ponerse al día con los colegas antes de una reunión. Un paseo por el pasillo hasta otra oficina para hacer una pregunta rápida, en lugar de una reunión de Zoom asignada . Sin embargo, esto no es posible cuando se trabaja desde casa. Nuestros entrevistados nos dijeron que no quieren levantar el teléfono para llamar a un colega en su casa, incluso durante las horas de trabajo, ya que existe la preocupación de que estén invadiendo el espacio personal y la privacidad, llamando a un teléfono móvil mientras la persona está en casa.

A los trabajadores les falta una serie de actividades “amortiguadoras” asociadas con el trabajo. Uno de estos amortiguadores es el desplazamiento entre el hogar y el trabajo, lo que permite a las personas ganar cierta distancia tanto física como mentalmente. Otras son las experiencias mencionadas anteriormente: charlas informales antes de las reuniones, cafés, visitas a la oficina de alguien. Son estas actividades las que forman una parte clave del cambio natural de ritmo durante el día, las que reducen la sensación de sobrecarga y amortiguan la intensidad del trabajo.

Si bien sería fácil culpar a Zoom por el ritmo de trabajo más rápido y el agotamiento asociado de trabajar desde casa, en realidad es la forma en que se usa Zoom y la falta de descansos entre reuniones lo que crea cansancio con la tecnología de conferencias.

Tan pronto como estemos todos vacunados, ¿caerán aún más los precios de las acciones y todo lo relacionado con Zoom se convertirá en un artefacto olvidado de la pandemia? Curiosamente, a partir de nuestra investigación, los participantes estaban felices de trabajar desde casa parte del tiempo e igualmente felices de Zoom desde la oficina. Pero después del Zoom , todavía quieren tomar un café informativo con sus colegas, idealmente en persona. Las personas de nuestro estudio no subestimaron la eficacia de las videollamadas y el software de conferencias, pero tuvieron dificultades para perderse el flujo y reflujo del lugar de trabajo, lo que hace que el día sea más manejable.

Las acciones de Zoom probablemente sigan siendo una inversión segura, pero es poco probable que la revolución del trabajo a domicilio a tiempo completo forme parte del futuro del trabajo en el corto plazo.