Vamos a regresar al trono, pero nos tomará tiempo: Huawei

Huawei dice que no piensa perder el trono de la telefonía inteligente tan fácil a manos de firmas como Samsung o pares nacionales como Xiaomi; sin embargo, reconoce que volver al primer lugar “tomará tiempo ante las circunstancias actuales”.

“Tuvimos el problema de que al ser mundo globalizado, algunos de los componentes que necesitamos para fabricar smartphones son de terceros y las restricciones que nos han impuesto también incluye poder comprarles tecnología, pero toda la experiencia que hemos adquirido a lo largo de todos estos años serán la clave para convertirnos en una empresa con mayor autonomía y autosuficiencia”, explicó Carlos Morales, director de Comunicación de Huawei México.

El comentario de Morales no es sin conocimiento. Esta misma semana, Reuters tuvo acceso a una Sesión de Preguntas que el presidente de Huawei, Gou Ping, tuvo con los empleados de la compañía en la que aseguró que la firma “no tiene planes de rendirse y que eventualmente regresa al trono de la industria”.

“Todo el mundo sabe que los chips de los teléfonos necesitan tecnología avanzada en un tamaño pequeño con bajo consumo de energía. Huawei puede diseñarlo, pero nadie puede ayudarnos a hacerlo: estamos atascados”, dijo Ping a los empleados de la firma china y agregó: “Huawei seguirá existiendo en el campo de los teléfonos móviles y con los avances continuos en la producción de chips, el trono de los teléfonos inteligentes finalmente regresará”.

Luego de los bloqueos impuestos por el entonces presidente estadounidense Donald Trump a la firma durante el 2019, en los que primero le impidieron trabajar con firmas como Google, dueño del sistema operativo de sus teléfonos inteligentes, y posteriormente con otras compañías de software y semiconductores, Huawei comenzó a buscar alternativas para convertirse en una compañía lo más independiente o autónoma posible.

Además de acelerar su trabajo en el desarrollo de sus propios microprocesadores bajo el nombre de Kirin, Huawei creó su propio sistema operativo HarmonyOS con el que pretende impulsar desde smartphones hasta otros electrónicos como tablets o wearables.

Pese a los cambios, la firma sufrió un declive importante en ventas de smartphones, de controlar la primera posición como el mayor fabricante del mundo, la compañía salió del top cinco a principios de mayo pasado, cuando los análisis de IDC y Canalys colocaron a Huawei en séptimo lugar con 18.6 millones de unidades.

En México la historia no fue diferente, si bien la firma aún mantiene la tercera posición con 13.9% de participación de mercado, su presencia en el país se ha contraído en los últimos trimestres, mientras que la de marcas como Motorola, Xiaomi y Oppo han comenzado a subir, de acuerdo con el último reporte de The CIU, correspondiente al segundo trimestre de 2021.

Sin embargo, si bien las restricciones gubernamentales representan un reto fuerte para la firma, Morales asegura que en ningún momento Huawei ha pensado dejar de competir en el sector.

“Nunca, nunca hemos puesto en duda nuestra participación en ninguno de los mercados o segmentos de electrónica de consumo en los que competimos. Seguiremos haciendo teléfonos, computadoras, wearables, independientemente de la adversidad del entorno global”, aclara.

A fin de mantener la competencia, Huawei México está lanzando el Nova 8, su primer smartphone en casi un año. Aunque el equipo no cuenta con los servicios de Google, entre ellos la famosa tienda de aplicaciones de Android, Play Store, la empresa china está apostando a la calidad de sus tecnologías para convencer a los consumidores.

El Nova 8 es el nuevo smartphone con el que Huawei planea mantener su participación de mercado en México. Foto: Huawei

“La llegada del Nova 8 nos permite mantener la promesa que hicimos de seguir ofreciendo productos innovadores de todas las categorías y ampliando el portafolio a todos los países donde tenemos operaciones, obviamente México es el mercado más importante de América Latina para la empresa y te puedo asegurar que tendremos otros lanzamiento de teléfonos en lo que resta del año”, explicó Morales.

El Nova 8 es un smartphone que busca ganar terreno en el mercado más competido de teléfonos en México: es de gama media alta debido a su precio de 11,999 pesos y en el que marcas como Oppo, Realme, Xiaomi y Motorola han decidido concentrarse.

Huawei ofrecerá el Nova 8 con una pantalla OLED con una tasa de refresco de 90Hz, cuádruple cámara con un sensor principal de 64 megapixeles, una cámara de selfie de 32MP, Kirin 820, 8GB en RAM y carga ultra rápida de 65 Watts.

Si bien varias de las funciones del Nova 8 están reservadas a equipos más costosos, la competencia para Huawei no será fácil pues el sector de gama media es el más concurrido y competido en el país, pues de acuerdo con datos de The CIU 58% de toda la base instalada de smartphones en México pertenecen a este categoría.

Aunque el equipo en China ya corre con el nuevo sistema operativo de Huawei Harmony OS, en México seguirá corriendo la versión basada en Android EMIU 12.

“Todavía se están trabajando en varios aspectos de interoperabilidad entre las aplicaciones que están fuera de China y los teléfonos inteligentes. Por ahora EMIU será nuestro puente entre dispositivos que ya corren con Harmony y otros que pronto vendrán”, añadió Morales.

El ejecutivo de Huawei agrega que los usuarios no notarán la diferencia dado que la compañía ha optimizado EMIU a que se vea y funcione de la misma manera que Harmony OS, “se trata de un paso previo para que después todo mundo pueda tener Harmony pero con la certeza de que todo funcionara como debe hacerlo”, finalizó.

