Ted Cruz insiste en quitar dinero al Chapo que nadie ha encontrado

El gobierno de Estados Unidos podría decomisarle 14,000 millones de dólares (mdd) a Joaquín “el Chapo” Guzmán apenas sea sentenciado. El senador republicano Ted Cruz quiere decomisar ese dinero, que nadie ha encontrado, y construir el muro en la forntera con México.

La entonces procuradora general interina de EU, Sally Q. Gatesque “entre 1989 y diciembre de 2014, Guzmán Loera lideró una operación criminal continua que fue responsable de la importación y distribución en EU de cantidades masivas de narcóticos ilegales, así como de conspirar para asesinar personas que amenazaban sus negocios”.

De acuerdo con Gates, los negocios ilegales de Guzmán generaron en ese tiempo 14,000 millones de dólares, cantidad que el gobierno de EU busca decomisar.

A raiz de esas declaraciones, el senador busca que ese dinero sea utilizado para el muro.

“Los fiscales de EU están buscando 14,000 millones en ganancias de drogas y otros activos de El Chapo, que deberían destinarse a financiar nuestro muro para #SecureTheBorder”, escribió Cruz en Twitter.

America’s justice system prevailed today in convicting Joaquín Guzmán Loera, aka El Chapo, on all 10 counts. U.S. prosecutors are seeking $14 billion in drug profits & other assets from El Chapo which should go towards funding our wall to #SecureTheBorder. https://t.co/hPwEUVM6SP

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 12, 2019