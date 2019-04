Preocupa a industria de internet la falta de presupuesto para desarrollo tecnológico

La Asociación de Internet MX confía en que el rumbo tecnológico que tomará México será el adecuado, sin embargo detalla que serán muy críticos sobre las decisiones que las autoridades tomen en este tema, sobre todo en cuanto al presupuesto para la el desarrollo del sector.

En entrevista para Forbes México, Enrique Culebro Karam, presidente de la Asociación de Internet MX, comentó que han tenido sanos y positivos acercamientos con las autoridades, en específico con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el IFT y en general con los grupos legislativos en las Cámaras, lo que los lleva a confiar en una buena apertura por parte del gobierno.

Sin embargo al mismo tiempo también hay algunas situaciones que parecen contradictorias, como la disminución de presupuestos para los programas que tienen que ver con el desarrollo de tecnología.

“Sobre todo la aún no claridad en la estrategia nacional digital nacional, cómo se va a ejecutar, cómo se van a coordinar todas las asociaciones, entonces es un poco agridulce, sin embargo creo que pesa más el optimismo que va a poder echar a andar muchos temas y te diría que es un año crítico porque se están definiendo todas estas personas en sus verdaderas agendas y vamos a pasar del dicho al hecho, entonces yo todavía soy positivo, en la Asociación se percibe eso”, señaló Culebro Karam.

…Seguramente ya podremos tener un diagnóstico más acertado cuando estemos más a final del año y ya sepamos qué sí y qué no, en qué vamos a tener que estar siendo muy críticos y qué cosas vamos a aplaudir. Todavía es pronto…

Inteligencia Artificial, Blockchain, sí, pero también educación y salud

Sobre el tema de las nuevas tendencias tecnológicas que ya permean algunos sectores y se perfilan como las nuevas herramientas en los ecosistemas laborales, el directivo dijo que al menos en México, esto se debe medir bajo prioridades.

“Para mi es un tema de prioridades, creo que tenemos mucho de dónde partir y a veces cuando hablamos de Inteligencia Artificial, Blockchain, las tendencias más sofisticadas en relación con la tecnología, luego nos perdemos un poco en qué cosas sí podemos detonar que pueden provocar muchos cambios”, señaló.

El directivo ejemplificó con la educación en línea. Dijo que ya es una realidad, que a nivel técnico está resuelto y con nuestras velocidades y con nuestras limitaciones, podemos hacer que mucha gente acceda a ese tipo de recursos.

“Entonces creo que es un tema de prioridades y por otro lado si ser muy críticos de lo que hace falta, de entrada conectar a esos mexicanos que no lo pueden hacer, eso sin duda es un pendiente de la máxima prioridad, pero al mismo tiempo y retomando algunos aspectos a través de política pública, los doctores puedan atender a sus pacientes a través de medios digitales, en un país en donde tenemos ese déficit, es algo que prácticamente se puede hacer en un corto plazo”, ejemplificó.

¿Se queda o se va la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares?

Hace unos días el presidente del Inegi, Julio A. Santaella; Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del IFT, y Salma Jalife Villalón, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, presentaron los resultados de la edición 2018 de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

Y más allá de los resultados arrojados en donde resalta que en México ya hay más de 74 millones de personas conectadas a internet, uno de los grandes pendientes es si este importante medidor digital del país, desaparecerá a causa de los recortes a los presupuestos por parte del gobierno.

Y aunque los representantes de las instancias, tanto del INEGI, como de la SCT y EL IFT, señalaron que están colaborando de manera cercana para que la ENDUTIH no desaparezca, la Asociación de Internet MX tiende su apoyo para que se siga publicando dicho estudio.

“El ENDUTIH se ha hecho ya varios años pero se había tenido el temor ya en el pasado de que se suspendiera, ahora regresa esa sombra pero no podemos detenernos, ni el gobierno, ni nosotros, no podemos detenernos para ver de dónde obtenemos información para tomar las decisiones, no puede suceder”, detalló.

Enrique Culebro Karam dijo que por su parte, la Asociación seguirá haciendo su estudio paralelo e independiente al ENDUTIH, sin embargo sepaló que al mismo tiempo trabajan cercanos a la subsecretaria Salma Jalife, a la gente del IFT y a la gente del INEGI, para encontrar algún modelo/fórmula para no suspender este estudio.

“Creemos que es de la máxima importancia, sin embargo al mismo tiempo las organizaciones empresariales y en específico la Asociación seguirá haciendo sus estadísticas para no tener esos huecos”, dijo.