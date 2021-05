Tenemos que regresar a las clases presenciales: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se tiene que regresar a las clases presenciales en México a fin de conocer el estado educativo de niños y adolescentes y conocer la magnitud de la deserción escolar a a partir de la contingencia sanitaria.

“Que no se haga costumbre de que niños estén frente al televisor o internet, eso no es lo mejor y no sólo son niños y niñas, sino adolescentes.

“Tenemos que regresar lo más pronto posible a las clases presenciales y hacer una evaluación de cómo regresan los niños, niñas y adolescentes”, aseveró.

El mandatario federal señaló que las autoridades educativas deben garantizar que el retorno a las aulas se dé de manera segura y sin poner en riesgo la salud de alumnos y maestros.

En ese sentido, reconoció la decisión de los estados de Campeche y Nayarit de suspender el regreso a clases ante el incremento de Covid-19, pero dijo que no hay que exagerar cuando se presente un caso.

López Obrador apuntó que de acuerdo con la Secretaría de Salud, la pandemia va a la baja en el país y no se tienen indicios de una tercera ola de infección.

“Hicieron bien, pero no se debe de exagerar, hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote se aísla, pero no cerrar por completo, no parar, tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, o sea, no hay indicios, no hay elementos, para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

