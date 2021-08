TEPJF tumba reelección de Toledo hasta que resuelva situación jurídica

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el petista Mauricio Toledo no podrá rendir protesta como diputado federal de Puebla debido a que está sujeto a un proceso penal que derivó en la pérdida de su fuero.

Los magistrados del Tribunal electoral determinaron que sea su suplente, Jaime Valtierra García, quien ocupe la curul en tanto Toledo, quien está prófugo de la justicia, enfrenta las acusaciones que le hace la Fiscalía de la Ciudad de México por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La magistrada Mónica Soto, quien elaboró el proyecto, proponía que la elección en el distrito donde Toledo ganó la reelección como diputado fuera anulada y el Instituto Nacional Electoral convocara a comicios extraordinarios; el magistrado José Luis Vargas Valdez, como en otras ocasiones, acompañó esta propuesta.

No obstante, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso a sus pares eliminar el proyecto asumir la validez de la elección pero impedir a Mauricio Toledo rendir protesta, acción que fue avalada por la mayoría del pleno.

“El hecho de que Mauricio Alonso Toledo no pueda ocupar una diputación porque tiene que enfrentar a la justicia implica imposibilidad material. No puede tomar protesta en el cargo por el que fue electo debido a la investigación penal que debe enfrenar, tiene que ocupar su puesto el suplente Jaime Valtierra García dado que no se encuentra en el mismo supuesto ni incumple el requisito de residencia”, sostuvo De la Mata Pizaña.

Movimiento Ciudadano impugnó la candidatura de Toledo por el distrito 5 de San Martín Texmelucan, en Puebla, debido a que argumentó que ni el petista ni su suplente cumplieron el requisito de residencia de al menos seis meses.

El partido político acuso que Toledo y Valtierra tienen sus domicilios en la Ciudad de México y Michoacán, respectivamente.

