Los productores de tequila y mezcal se muestran preocupados por la propagación del coronavirus, ya que de cerrarse las fronteras comerciales, sus negocios se verán fuertemente afectados.

“La verdad es que si estamos preocupados y esperamos que esto pronto tenga una solución distinta porque nos puede dar una afectación mayor si es que llegaran a cerrarse otro tipo de fronteras o de que permanezca esta situación de manera indefinida, pero por el momento no hemos sentido estos impactos”, dijo Hipocrates Nolasco Cancino, presidente del Consejo Regulador del Mezcal a Forbes México.

Nolasco explicó que hasta el momento han sido detenidos embarques de cinco de las 30 marcas de mezcal que exportan y prevén que estén un par de semanas ahí por inspección, lo que genera costos por estar pagando piso aduanal. No especificó en que países están detenidos.

En 2018 la producción de mezcal fue de 5,089,667 de litros de los cuáles 3,422,291 fueron envasados para el mercado de exportación que se envían a más de 60 países, entre ellos China. Los principales países a los que se exporta es Estados Unidos con 65%, España (5%), Inglaterra (5%), Francia (4%), Países Bajos (4%), Alemania (4%), Australia (3%), Canadá (2%), Italia (2%) y Letonia (1%).

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), que preside Rodolfo González, externó su preocupación por los estragos que puede causar la pandemia en la industria tequilera en los próximos meses.

“Como industria si pensamos que vamos a tener repercusiones de venta en nuestro producto durante los meses que estén decretados las alarmas del virus”, señaló González en entrevista.

Explicó que a pesar de que las ventas de tequila siguen con normalidad en este momento la industria visualiza que comenzaran a tener una afectación debido a que los países están comenzando con restricciones de vuelos, mientras que otras están cancelando actividades como convenciones o concentraciones masivas y festejos en dónde se consumen bebidas alcohólicas y es ahí en dónde podrían comenzar a tener una afectación.

“Por ejemplo, para nosotros las ventas en los Duty Frees en los aeropuertos de bebidas alcohólicos es importante por las ventas que se tienen ahí y al tener un menor transito en los aeropuerto, tienes una afectación”, agregó el presidente de la Cámara.

En el caso de China si bien es un mercado que esta creciendo a doble dígito en el consumo de tequila, todavía no es un mercado que este en el top de los países consumidores de esta bebida, por lo que no les afectaría tanto el consumo en este país. “Hasta el momento no tenemos ninguna señal porque todavía es muy temprano para poder decir que afectación podríamos tener”, agregó González.

El año pasado México produjo 350 millones de litros de tequila, de los cuales 250 millones se exportaron a más de 50 países con un valor de exportación cercana a los 2,000 millones de dólares. Del volumen total de exportación, el 83% se envía a Estados Unidos, el segundo lugar es España y le siguen Reino Unido, Japón, Canadá, Letonia, Sudáfrica y Colombia.

En China una de los productos que más perdió cuota de mercado en los primeros días del brote del coronavirus fueron las bebidas alcohólicas (-57%) en gran medida porque se suspendieron los festejos por el nuevo año, de acuerdo con un estudio de Kantar Worlpanel.

Por su parte, Cerveceros de México – el organismo que representa a la industria cervecera en México— dijo a Forbes México que por el momento no se ha registrado algún cambio en las exportaciones de cerveza. México es el principal país exportador de cerveza en el mundo, con 40 millones de hectolitros exportados en 2018.

¿Qué prevé la agroindustria con el coronavirus?

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México (APEAM) tampoco reportó alguna afectación en las exportaciones de aguacate. Estados Unidos es su principal mercado con 914,530 toneladas exportadas durante la temporada 2018-2019.

Mientras que el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) explicó que los efectos del coronavirus en el comercio de alimentos son inciertos y difíciles de cuantificar en el corto plazo, pero es un tema coyuntural -pasajero- que en el largo plazo tenderá ajustarse y se restablecerá el comercio internacional de los mismos.

“El comercio agroalimentario de China en 2018 significó 135,000 millones de dólares o 178 millones de toneladas de alimentos. La cifra en volumen equivale a 70% más alimentos de los que México produce -excluyendo forrajes- o al doble del valor de la producción de alimentos de nuestro país”, explica la consultora en un documento.

Los principales abastecedores de productos alimentarios para China son Brasil, Estados Unidos y Tailandia. México por su parte, envió en 2018, 137,000 toneladas de alimentos a China, valuadas en 456 millones de dólares (mdd) y recibió de dicho país 148,000 toneladas con un valor de 440 millones de dólares.

“Por otra parte, China es el tercer mayor abastecedor de fertilizantes de México y si las fábricas de dichos insumos están paradas, puede existir dos escenarios, el primero sería tener un acceso limitado a fertilizantes, afectando con ello la producción de alimentos en México o bien puede darse un segundo escenario en el cual haya escasez y los precios de dichos insumos se eleven”, señaló el documento.

