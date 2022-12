Terquedad y saña de AMLO contra el INE solo habla de su miedo a perder: Anaya

Ricardo Anaya criticó el plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue aprobado en el Congreso, ya que su objetivo de cambiar al Instituto Nacional Electoral (INE) solo habla de su miedo a perder el poder.

El panista aseguró que van a llevar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque López Obrador no va a destruir al INE ni a la democracia en México.

“En el fondo, la terquedad, la saña de López Obrador contra el INE solo habla de su miedo. Si de veras fueran invencibles, no estarían entercados en cambiar al árbitro. No van a poder destruir al INE y a nuestra democracia. Aunque no les guste, vamos a llevar el asunto hasta la Suprema Corte, quien va a tener la última palabra”, consideró.

En su video semanal, Anaya agregó que los legisladores de Morena y sus aliados, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) ni siquiera leyeron el llamado plan B de AMLO por lo que lo aprobaron como borregos.

“Los diputados aprobaron el plan B de AMLO sin siquiera leerlo. Fue uno de los días más tristes del Congreso, porque perdió todo sentido de dignidad y de congruencia. Se portaron, tal cual, como borregos. Teníamos la esperanza de que en el Senado sería distinto. Pero parece que en el México de hoy la política oficial es sinónimo de irracionalidad, de autoritarismo y del más penoso sometimiento. En el Senado, otra vez, Morena y sus aliados consumaron el atraco”, aseguró.

El político consideró que con el plan A, que era una reforma constitucional que no pasó porque no le alcanzaron los votos a Morena, López Obrador quería matar al INE pero como fue rechazada, con el plan B buscan mutilar al organismo.

“Si el plan A, la reforma constitucional, buscaba dejar muerto y enterrado al INE, el plan B que aprobaron busca dejar al INE sin brazos y sin piernas; el plan A era de plano matar al INE. El plan B es dejarlo todo mutilado”, dijo.

El "plan A" de López Obrador era matar al INE. El "plan B" es dejarlo mutilado. La Suprema Corte tendrá la última palabra.



La obsesión de AMLO contra el INE es del mismo tamaño que su miedo de perder. ¡No pasarán!

Entre los cambios que contiene ese aprobado plan B, explicó Anaya, hay elementos que socavan los cimientos de la democracia mexicana.

“Por ejemplo, prevé que el INE se quede sin personal especializado, sin capacidad de operación y casi sin un peso. La realidad es que quieren generar caos, para poder desconocer cualquier elección que pierdan en el futuro. Y acuérdate que López Obrador jamás ha aceptado una derrota electoral”, recordó Anaya.

El panista también alertó que con el plan B aprobado el INE se quedará sin facultades para imponer sanciones, así los partidos podrían usar dinero de procedencia ilícita.

“Los candidatos de Morena y sus aliados van a poder usar dinero público, dinero del narco, y el INE y el Tribunal Electoral no podrán hacer nada. Podrán pasarse del tope de campaña, podrán no presentar reportes de gastos y el INE y el Tribunal no podrán hacer nada. Esta reforma es una mancha negra con la que Morena ha ensuciado al Congreso. Y aunque ahora se sientan intocables, la historia los juzgará”, mencionó Anaya.

Por último, Anaya hizo un llamado a la gente para seguir defendiendo la libertad y la democracia como hizo en la marcha a favor del INE el 13 de noviembre.

“Por encima de todo, está el poder de los ciudadanos. Esa es la fuente de todo poder. Y ya oímos esa voz. Fue la que se manifestó el 13 de noviembre, en la marcha en defensa del INE. El futuro de México reside en esa voz libre, auténtica, que sale a marchar sin presiones, con convicción, para defender lo que tanto nos ha costado: la libertad de decidir. Que esa voz sea la que nos guíe. La propuesta hoy es seguir escuchando esa voz, seguir defendiendo nuestra libertad, seguir defendiendo nuestra democracia”, enfatizó.

