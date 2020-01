Tesla hace historia: su valor supera los 100,000 millones de dólares

Reuters.- Las acciones de Tesla Inc subieron con fuerza este miércoles, luego de convertirse en el primer fabricante de automóviles estadounidense que cotiza en bolsa que cruza el umbral de los 100,000 millones de dólares en valoración de mercado, más que Ford Motor Co y General Motors Co combinados.

Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos ganaban un 8.1% a 591.78 dólares durante la tarde, continuando con un fuerte ascenso que ha más que duplicado el precio del papel en los últimos tres meses.

“Habla de la inflexión en la demanda de vehículos eléctricos a nivel global”, escribió Dan Ives, analista de Wedbush, en un correo electrónico. “Se está demostrando que los escépticos están equivocados”.

El reciente repunte de las acciones de Tesla fue impulsado por una inusual utilidad trimestral registrada en octubre, además de las informaciones sobre un aumento de su producción en China y entregas anuales de automóviles mejores a lo esperado.

Tesla informará sus resultados trimestrales el 29 de enero después del cierre del mercado.

