Teslaquila, la broma de Elon Musk que se haría realidad

Fue en abril pasado cuando Elon Musk hizo saltar las alarmas al publicar en Twitter un anuncio de que Tesla estaba en bancarrota. Minutos más tarde escribió que se dedicaría a vender tequila con el nombre de Teslaquila. Al cierre del día aclaró que todo era una broma por el April Fools’ Day. Pero ahora podría convertirse en realidad.

La broma del creador de Tesla se está convirtiendo en realidad, según la cadena CNBC, ya que el pasado lunes Musk rellenó los papeles de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para registrar como marca Teslaquila. Esta será la primera patente que la marca de autos eléctricos registre en 2018.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018