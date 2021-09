Test: Cuánto sabes de educación financiera

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la educación financiera como “el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y mejorar su bienestar”.

También se puede entender este concepto como la capacidad de comprender y utilizar diversas habilidades financieras. ¿Y qué importancia tiene eso en la vida? Digamos que conocer y nutrir esas habilidades puede marcar la diferencia entre vivir endeudado o no, tener la posibilidad de ser propietario de una vivienda o no, y cumplir muchos otros sueños que quizá tengas a corto, mediano o largo plazo.

La educación financiera es relevante porque te brinda orientación sobre un mundo al que la mayoría entramos sin saber o entender muchas cosas, sin ella no podremos saber cómo hacer un presupuesto y lograr ahorrar o cómo manejar nuestra primera tarjeta de crédito para no sobregirarla o generar intereses.

Contrario a lo que se cree, cada persona, independientemente de su edad, género, nacionalidad, nivel de educación —entre muchas otras características particulares — debe saber cómo administrar de manera efectiva su dinero.

Datos para reflexionar

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Solo 4 de cada 10 personas adultas llevan un registro o presupuesto de sus ingresos y gastos y de ellas, más de la mitad lo hacen mentalmente

El 45.2% de las personas adultas en México gastan más de lo que ganan

El 65% de las personas pierden el control de su dinero, por no llevar un presupuesto

Alrededor de 4 de cada 10 personas no alcanzan a cubrir sus gastos al término del mes y

El 63% de ellas recurren a los familiares o amigos a pedir prestado para salir de los compromisos del mes.

Para la mayoría de las personas, la educación financiera puede cerrar la brecha que los separa de la riqueza y facilitar su movilidad económica, mientras que, para los sectores más vulnerables, esos conocimientos de hecho podrían cambiar su vida.

Ahora que hemos repasado la definición de educación financiera y por qué resulta fundamental en estos tiempos, te invitamos a resolver este pequeño test lanzado por la propia CONDUSEF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que midas en qué nivel está tu educación financiera:

1.- ¿Para qué ahorrar?

a) Para alcanzar metas y estar prevenido

b) Para poder comprar lo que quiero

c) Para poder salir a gastarlo.

2. ¿Sabes para qué te sirve un presupuesto?

a) Organizar mis gastos

b) Gastar mejor

c) Limitarme en lo que compro.

3. Para manejar adecuadamente una tarjeta de crédito, debes:

a) Pagar a tiempo

b) No pagar el total

c) No exceder la línea de crédito.

4. Endeudarse es:

a) Malo, si sobrepasa tu capacidad de pago

b) A veces necesario, para sentirse vivo

c) Malo, pero, aun así, he enfrentado muchas deudas.

5.- Si vas a contratar un crédito, ¿qué consideras?

a) El Costo Anual Total (CAT)

b) El monto que voy utilizar

c) Si me pueden prestar una cantidad grande.

Ahora consulta tus respuestas.

MAYORÍA DE A: Tus conocimientos te permiten tomar decisiones financieras acertadas. Te interesa el manejo adecuado de tus recursos. ¡Sigue así, informándote!

MAYORÍA DE B: Te falta empaparte de información relacionada con la educación financiera. Si te interesa saber más sobre el cuidado de tu dinero, debes tomar en cuenta la información a tu alcance.

MAYORÍA DE C: Probablemente tus recursos son limitados, pero no te ha preocupado conocer cómo puedes aprovecharlos mejor. Si no te informas, serás presa fácil de instituciones que no son buenas opciones para confiarles tu dinero. ¡Chécalo!

