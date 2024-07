Tiembla Google: OpenAI estrena motor de búsqueda

Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, cayeron 3% a un mínimo de 2024 este jueves, después de que OpenAI lanzó una versión de prueba de SearchGPT, un nuevo motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial que se implementará en ChatGPT y que podría ingresar a la tecnológica en un mercado de búsqueda en Internet dominado por Google.

SearchGPT, un nuevo motor de búsqueda creado con los modelos de inteligencia artificial de OpenAI, se lanzó como un “prototipo” temporal entre un pequeño grupo de usuarios (que supuestamente incluye a unas 10,000 personas) y editores, indicó la compañía.

Las acciones de Alphabet cayeron a un nuevo mínimo de 52 semanas a 167.32 dólares al cierre de las operaciones del jueves.

SearchGPT resume la información de los sitios web y luego proporciona descripciones breves con un enlace de atribución en lugar de vincular directamente a un sitio web, y permite a los usuarios hacer preguntas de seguimiento o abrir otros enlaces relevantes en una barra lateral.

En un ejemplo, la búsqueda de festivales de música en Boone, Carolina del Norte, en agosto da como resultado una lista de cada festival y una breve descripción, seguida de un enlace a un sitio web de ese festival, con una barra lateral con enlaces a otros resultados relevantes como programación de eventos o venta de entradas.

Los editores podrán “administrar cómo aparecen” en los resultados de búsqueda, según OpenAI, y señala que los editores pueden optar por no permitir que su contenido se use para entrenar los modelos de OpenAI y seguir apareciendo en las búsquedas.

OpenAI dijo que planea “integrar lo mejor de estas características” en ChatGPT en el futuro, aunque la empresa no especificó qué características se incluirían.

No está claro de inmediato cuánto durará el periodo de prueba y cuándo SearchGPT estará más ampliamente disponible.

Competencia con Google

Durante meses se especuló sobre un nuevo motor de búsqueda de OpenAI este año, ya que la empresa se mueve para competir con Google en el mercado de búsquedas.

Bloomberg informó en mayo, citando a una persona familiarizada con el asunto, que OpenAI estaba desarrollando una nueva función de búsqueda para ChatGPT destinada a competir con Google y la startup de búsqueda de inteligencia artificial Perplexity.

En ese momento, OpenAI estaba “tratando agresivamente de atraer a empleados de Google” para desarrollar el producto, según The Verge.

Se informó que OpenAI estaba planeando el nuevo motor de búsqueda en mayo, antes de que Google anunciara los planes para sus productos de inteligencia artificial Gemini en la conferencia anual de desarrolladores de la empresa.

OpenAI se asoció con varios editores durante el último año, incluidos Associated Press, Financial Times, News Corp, matriz de The Wall Street Journal, y Axel Springer, la empresa matriz de Politico y Business Insider, entre otros. Las asociaciones permiten a OpenAI utilizar el contenido de cada editor para ayudar a responder las consultas de los usuarios y entrenar los modelos de inteligencia artificial de la empresa.

Demanda por uso de contenido

En diciembre , el New York Times presentó una demanda contra OpenAI y Microsoft alegando un “uso ilegal” de millones de artículos protegidos por derechos de autor por parte de la editorial para entrenar modelos de inteligencia artificial.

El diario alega que OpenAI y la tecnología de Microsoft que impulsa ChatGPT y Bing Chat, ahora llamada Copilot, podrían “generar resultados que reciten el contenido del NYT palabra por palabra, lo resuma de cerca e imite su estilo expresivo”.

OpenAI presentó una moción para desestimar partes de la denuncia, sugiriendo que los usuarios no usaron ChatGPT u otros productos de la empresa como un “sustituto” de una suscripción al diario estadounidese. La demanda está en curso.

