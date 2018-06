Time ilustra el conflicto de Trump con los niños en la frontera

La revista estadounidense TIME dedica su portada a la política de tolerancia cero de Donald Trump, que desde abril de este año lleva un saldo de más de 2,300 niños inmigrantes separados de sus padres detenidos cuando intentaban entrar ilegalmente a Estados Unidos.

La portada muestra a una niña hondureña enfrentándose al presidente. La imagen de la menor fue tomada por el fotógrafo de Getty Images, ganador de un premio Pulitzer, John Moore.

En su cuenta de Instagram, el fotoperiodista explica que la imagen fue tomada cuando la madre de la menor de 2 años fue capturada por los agentes federales, cerca de la frontera entre EU y México.

La madre contó que llevaban un mes viajando para llegar a EU y que justo acababan de cruzar Río Grande, Texas, cuando fueron transportadas Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos, según publica Moore.

“Pensé compartir las imágenes de este momento clave que nos ha conmocionado, tal y como me conmocionaron a mí”, explica el fotógrafo.

“Debido al poder de la imagen, que apareció cuando críticos alrededor del espectro político atacaron la política ahora revocada de separar a los niños de sus padres detenidos por entrar ilegalmente a Estados Unidos, los editores de TIME han seleccionado la fotografía de Moore para crear una fotoilustración, incluyendo a Trump, para la portada de la revista del 2 de julio de 2018”, publica la edición digital de la revista.

“En los 18 meses desde su inauguración, Trump ha mencionado ‘democracia’ menos de 100 veces, ‘igualdad’ sólo 12 veces y ‘derechos humanos’”, en 10 ocasiones. El cómputo lo aleja de sus predecesores”, explica la revista TIME en una publicación en Instagram.

En el post, TME habla de cómo la política del “America first” está llevando al país lejos de los fundamentos humanistas de EU.

Trump se retracta de su política de separación familiar tras el alud de críticas

Las imágenes de jóvenes enjaulados, que desataron indignación internacional, forzaron este miércoles al presidente Trump a retractarse y abandonar su política de separar a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México.

We shouldn’t be hiring judges by the thousands, as our ridiculous immigration laws demand, we should be changing our laws, building the Wall, hire Border Agents and Ice and not let people come into our country based on the legal phrase they are told to say as their password.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018