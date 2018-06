‘Tolerancia cero’ de Trump fracasa por atentar contra la moral estadounidense

Si Donald Trump ha tenido que retractarse de parte de su política de “tolerancia cero” ha sido porque la separación de niños y padres migrantes indocumentados en la frontera sur ha quebrantado una institución fundamental en la moral estadounidense: la familia.

“En América, muchos odian la idea de separar a los niños de sus padres, tanto si son conservadores como si no. Los americanos reaccionan ante algo tan inmoral porque ellos valoran la familia”, explica el experto en marcos mentales George Lakoff en entrevista para Forbes México.

El profesor de la Universidad de California escribe en su libro “No pienses en un elefante: Lenguaje y debate político” que los estadounidenses, voten azul o rojo, entienden la política como una metáfora de la estructura familiar.

En el bando conservador, por ejemplo, el gobernante es el homólogo político del padre de familia autoritario, que conoce el bien y el mal y, con base en ello, imparte disciplina y castigo a los hijos.

“En América, en 19 de los 50 estados existen leyes que permiten a los profesores golpear a los alumnos con palos porque hay un estricto sentido del bien y el mal”, explica el investigador de Lingüística y Ciencia Cognitiva.

La disciplina es clave para entender el desarrollo personal ante los ojos de los afines a Trump, porque consideran que de ello depende el éxito o el fracaso individual.

Por eso, en términos generales, la mentalidad republicana considera que los pobres merecen la pobreza, así como los ricos se han ganado la abundancia.

“Él considera que sus votantes, blancos y ricos, merecen la prosperidad. Por eso actuó así (separando familias en la frontera), porque su visión es que los latinoamericanos son inferiores”, argumenta Lakoff.

La moral conservadora estructura la sociedad jerárquicamente: Dios por encima del hombre, el hombre por encima de la naturaleza.

También, los empleadores se consideran moralmente superiores a empleados, adultos a niños, heteros a homosexuales y, en lo que incumbe la política migratoria americana, americanos blancos superiores al resto.

“No buscamos imponer nuestro estilo de vida a todo el mundo, sino brillar como ejemplo a seguir para todos”, afirmó el presidente de los Estados Unidos en su discurso inaugural, en enero de 2017.

Este entendimiento de las relaciones entre agentes también permea en el ámbito comercial.

“Él habla de justicia, porque para Trump, los más poderosos deberían obtener más beneficio económico. Por esto, prefiere negociar tratados individuales en vez de colectivos, porque en estos últimos el poder de América se diluye”, argumenta el experto en marcos mentales.

Why isn’t the European Union and Canada informing the public that for years they have used massive Trade Tariffs and non-monetary Trade Barriers against the U.S. Totally unfair to our farmers, workers & companies. Take down your tariffs & barriers or we will more than match you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018