Transformar el sector logístico, clave para el éxito del nearshoring: BBA Logistics

El nearshoring es una oportunidad de oro para la economía mexicana, sin embargo, el gobierno de México tendrá que transformar su sector logístico si quiere capitalizar lo mejor posible esta coyuntura. Uno de los pendientes, consideró la empresa BBA Logistics, es aminorar la tramitología logística en México.

En entrevista con Forbes México, el CEO y uno de los fundadores de BBA Logistics, José Balderrama, comenta que en Estados Unidos hay un regulador para el sector logístico que da certeza y confianza a todos los involucrados en la cadena, algo que no ocurre en México, donde casi cualquiera podría hacer de bróker logístico, por ejemplo.

Aunque BBA Logistics opera en Estados Unidos, tiene ADN mexicano. De hecho, este año prepara la apertura de sus oficinas operativas en Ciudad de México y Monterrey, que se sumarán a las de Los Mochis, Sinaloa, y Tampa, Florida. Como bróker transfronterizo, la empresa aplaudió el anuncio de México, Estados Unidos y Canadá para crear un comité trilateral para acelerar la sustitución de importaciones.

“Es un anuncio muy positivo. Nosotros siempre estamos viendo cómo mejorar los procesos aduanales dentro de México y Estados Unidos, en especial, aunque hacemos envíos a Canadá También. El hecho de que las autoridades se sienten a discutir cómo hacer más eficientes estos procesos lo vemos muy positivo”, dice Balderrama.

El directivo de BBA Logistics comparte que “los clientes estadounidenses a los que les movemos mercancía, ven a México con una bandera roja por la tramitología. Es nuestro deber como empresa de logística llevarlos de la mano, enseñarles que no es tan complicado como parece”, y ese es precisamente su modelo de negocio como bróker logístico.

Por ello, considera Balderrama, “el hecho de que las autoridades [de los tres países] discutan esto, creo que conlleva a resultados muy positivos. Nosotros estamos enfocados a la logística transfronteriza, en su tiempo fue la Carta Porte, hay diferentes trámites que han ido exigiendo poco a poco y tenemos que educar nuestros clientes de cómo sobrellevarlos”.

Balderrama compartió que México podría avanzar en una regulación eficiente del sector logístico nacional, sin que eso signifique más carga burocrática, para poder encarar en mejores condiciones la oportunidad que representa el nearshoring. Hoy, apunta, las regulaciones en el sector están atomizadas en diferentes dependencias del gobierno.

“En Estados Unidos, que es el mercado que más conocemos nosotros, la clave es que lo tienen muy bien regulado, está la Federal Motor Carrier Safety Administration, que regula a los brókers, a los carriers. Hay seguros que avalan que yo soy un bróker de verdad, y el hecho de que no existan todavía estas herramientas en México crea mucha incertidumbre”, señala

Si bien es positivo que existan cámaras empresariales como la Canacar, que avala a sus miembros, “no son una autoridad como tal. En Estados Unidos sí es una autoridad; si un transportista quiere trabajar conmigo y si yo no le pago se va sobre mi bono de garantía que es de hasta 90,000 dólares y el bono de garantía me quita mi licencia y se acabó el problema, esa certidumbre no existe en México todavía y creo que lleva a desconfiar entre los actores”.

BBA Logistics es una empresa brokerage de logística de terceros que atiende servicios de transporte, logística, almacenamiento y transbordo personalizado, desde y hacia cualquier lugar dentro de los Estados Unidos y sus fronteras con Canadá y México. Actualmente cuenta con más de 20 colaboradores y ya factura cerca de 20 millones de dólares.

Entre los objeticos de BBA para este 2023 están, además de abrir oficinas operativas en Ciudad de México y Monterrey, es buscar una ronda de financiamiento con fondos de inversión para seguir escalando su negocio. Entre manos también está la comercialización de un software as a service que permite a los clientes manejar todos sus negocios logísticos, desde emisión y recepción de facturas, hasta pagos o ubicación de la carga en tiempo real.

Durante 2022 la compañía con ADN mexicano, pero con operación en Estados Unidos realizó de 700 a 800 cargas mensuales, de las cuales el 75-80% son hacia o desde México. El 50% de sus clientes son de la industria de consumo básico, 30% del sector industrial y 20% de productos frescos. Para este año esperan subir a 1,000 cargas mensuales.

