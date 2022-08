Tras quema de Oxxos y otros comercios, sector pide reforzar estado de derecho

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reprobó los actos de violencia que esta semana se han presentado en León, Celaya, Zapopan y Ciudad Juárez, por lo que pidió a las autoridades de seguridad reforzar y tomar las medidas necesarias para conservar el estado de derecho.

De acuerdo con el organismo, estas ciudades han vivido momentos de tensión y violencia en contra de clientes, colaboradores y tiendas, a lo que “no debemos y no podemos acostumbrarnos a este tipo de eventos, México no lo merece”.

“ANTAD reprueba todo acto de violencia en contra de la población en general, los colaboradores de nuestros Asociados y sus tiendas. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de la seguridad a reforzar y tomar las medidas necesarias para conservar el estado de derecho y un ambiente de paz al que tenemos derecho todos los que vivimos en este país”.

Oxxo reporta 2 tiendas afectadas en Ciudad Juárez; lamenta hechos de violencia

Por su parte, FEMSA indicó que dos de sus tiendas Oxxo fueron afectadas, arrojando el saldo de 2 personas fallecidas, por lo que brindarán todo su apoyo a los familiares que sufrieron esta irreparable pérdida.

“Una de nuestras tiendas fue incendiada y otra baleada. Durante estos terribles incidentes, fallecieron una colaboradora nuestra y una joven que había ido a presentar su solicitud de trabajo”, aseguró la compañía.

Asimismo, precisó que los actos fueron notificados inmediatamente a las autoridades correspondientes, con quienes colaboran plenamente en lo que se requiera.

"En OXXO lamentamos profundamente estos hechos y brindaremos todo nuestro apoyo a los familiares que sufrieron esta irreparable pérdida. Dichos actos fueron notificados inmediatamente a las autoridades correspondientes, con quienes colaboraremos plenamente en lo que se requiera", expresó la empresa.

AMLO dice que hechos como los de Cd. Juárez ya no se habían presentado

Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los hechos violentos en Ciudad Juárez hubo 11 fallecidos; posteriormente, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que los muertos fueron dos reos, por una riña en el penal de dicha ciudad y 9 civiles en los ataques armados.

“El subsecretario Ricardo Mejía va a informar qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos; algo que no se había presentado y ojalá que no se repita porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No solo fue enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó un momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo más lamentable de este asunto”, consideró López Obrador.

