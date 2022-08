AMLO busca que soldados y marinos perduren, más allá de 2024, en labores de seguridad pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este viernes que una reforma a las leyes secundarias de la Guardia Nacional (GN) busca que los soldados y marinos puedan permanecer en labores de seguridad pública más allá del periodo constitucional que establece su retiro a los cuarteles en marzo de 2024.

De acuerdo con la reforma que crea la Guardia Nacional aprobada por el Congreso de la Unión en 2019, la corporación tendrá un carácter civil y su administración y operación por parte de las Fuerzas Armadas tendrá una vigencia de cinco años, es decir, hasta 2024.

“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, señala la reforma.

Sin embargo, expuso el mandatario federal, ante la emergencia que vive el país en seguridad pública, hace necesaria una prolongación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para controlar hechos violentos como los que se han registrado esta semana en Jalisco, Guanajuato y en Chihuahua.

“Sí, que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa pero también que Marina como Defensa contribuyan, apoyen, en las labores de seguridad pública. Es que era y sigue siendo, la concepción para el pensamiento, era normal de que estuviesen asaltando enfrente de un cuartel militar a un ciudadano y no pudiese constitucionalmente intervenir el Ejército porque estaban impedidos.

“Se desata la guerra contra el narcotráfico y lo principal ya no es la amenaza de que nos van a invadir, el principal objetivo era la seguridad de los mexicanos. Vamos a consolidar la Guardia Nacional y al mismo tiempo buscar en cuestiones estratégicas para proteger a la población”, dijo.

Ante la negativa de los partidos opositores a legislar en la materia, el jefe del Ejecutivo federal comentó que su gobierno tiene que buscar una alternativa para prolongar este mandato y la vía legal posible es una reforma a las leyes secundarias de la corporación.

“Hay que prolongar más el mandato lo que establece el transitorio. Lo ideal es una reforma constitucional, pero tenemos que buscarle la forma porque nos están bloqueando, en vez de ayudar hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa que se trate de asuntos que tienen que ver con la seguridad, no se puede politizar eso. Ojalá y cambien de modo de parecer y de actitud, pero si no cambian nosotros tenemos que buscar la forma”, sostuvo.

