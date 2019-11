Tres consejos de Fantasías Miguel para administrar la deuda en tiempos de crisis

En 1995, tras el error de diciembre, México sufrió la mayor devaluación de su moneda en los últimos 30 años.

La caída del valor del peso y su pérdida frente al dólar provocó que muchas personas y empresas adquirieran deudas enormes. Fantasías Miguel fue una de ellas, que incluso llegó a la quiebra.

“Una situación muy dura que vivimos fue una devaluación en 1995, tuvimos una devaluación fortísima, el peso se nos devaluó 3 o 4 veces. En ese momento realmente técnicamente quebramos porque debíamos que los activos que teníamos. Lo que logramos hacer es mucho trabajo renegociando con los bancos la deuda para solventar eso. Fueron momentos muy difíciles, nos tardamos 10 años en salir de ese problema”, relató Daniel Litchi, codirector de la empresa.

Para prevenir escenarios como ese o como el contexto actual, recomendó tomar medidas preventivas que pueden estimular el crecimiento y evitar una complicación mayor:

1) Pagar deuda. Si bien oficialmente el discurso del gobierno refiere que hay estabilidad y un peso fuerte, la firma con más de medio siglo de vida está reduciendo sus pasivos. “Estamos creciendo. Algo importantísimo nada más: con menos deuda. Estamos pagando deuda, nos estamos preparando por si la situación se pone peor porque no sabemos”, aseguró durante un diálogo en el foro Creo Mx, celebrado este miércoles.

2) No contratar deuda en dólares. Ante las dudas que hay en cuanto a la mejora de la economía del país, el empresario sugirió no sumar endeudamiento en la divida estadounidense, pues no se tiene certeza de la estabilidad que llegue a tener el tipo de cambio.

3) Apostar a crecer. Si bien el entorno actual del país no luce favorable, hay lugares como Querétaro, Monterrey o Mérida donde la economía y el flujo de recursos se mantiene, por lo que puede ser buena apuesta crecer en esos mercados. Igualmente se puede adaptar a las necesidades de mercados con menor crecimiento. “Vamos adonde hay dinero y donde no hay dinero, cambiar el mix del producto bajarle a los empaques”, ejemplificó