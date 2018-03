Tribunal electoral da luz verde a los debates en la intercampaña

En un nuevo revés para el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la posibilidad de que haya debates entre candidatos en la actual intercampaña.

Al resolver una impugnación interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su candidato presidencial José Antonio Meade, Televisión Azteca y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) contra un acuerdo del INE, la Sala Superior del Tribunal determinó por unanimidad revocarlo.

Los magistrados del TEPJF consideraron que en la intercampaña no debe haber mayor restricción al derecho a la libertad de expresión que las que se encuentran previstas en ley y las que se han establecido a través de criterios jurisprudenciales, y ninguna de éstas establece la prohibición de que haya debates.

En el acuerdo que había emitido tras una consulta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), el INE reconoció estar impedido para emitir lineamientos generales para la intercampaña, pero dio su opinión a partir de un “ejercicio de reflexión e interpretación”, refirió el TEPJF en un comunicado.

En dicho acuerdo, los consejeros electorales determinaron, entre otras cosas, que los aspirantes a puestos de elección popular se debían abstener de participar en mesas redondas en las que hubiera más de un candidato o en debates en los periodos de intercampañas.

Al impugnar la medida, el PRI y Meade alegaron que el INE no tiene facultades para emitir las opiniones relativas a la regulación de debates durante las intercampañas, pues constituyen normas generales de carácter vinculante.

En su respuesta, la Sala Superior del TEPJF consideró que el INE no debió emitir una opinión acerca de la realización de debates en la etapa de intercampaña, ya que ese tema no se encuentra sujeto a su ámbito reglamentario y podría generar efectos en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información no justificados.

Por ley, el INE debe organizar al menos dos debates entre candidatos presidenciales y para el próximo periodo formal de campañas, el órgano electoral ya se encuentra preparando tres, a realizarse en la Ciudad de México, Tijuana y Mérida.

