Tribunal pide revisar si Sheinbaum y Ebrard cometieron actos anticipados de campaña

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que se debe analizar nuevamente si existieron actos anticipados de campaña y precampaña por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por su participación en los actos proselitistas para gobernadores de las pasadas elecciones del 5 de junio.

Además, la Sala Superior revocó dos sentencias de la Sala Regional Especializada en las que se consideraban inexistentes los actos anticipados de campaña y precampaña por parte de los funcionarios señalados, pues esta última estimó que la participación de Shienbaum y de Ebrard en las campañas a gobernadores no constituían llamamientos al voto.

No te pierdas: Ebrard y Sheinbaum se ponen en modo ‘influencer’ y redoblan su actividad en redes

Estas determinaciones se derivan de la impugnación que realizó el PRI, a lo que la Sala Superior determinó que “las sentencias impugnadas incurrieron en una falta de motivación y fundamentación al no haber argumentado por qué de los hechos denunciados y del contexto en el que se llevaron a cabo no se actualizó el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña desde la perspectiva de los equivalentes funcionales. Esto a su vez se derivo a que no se llevara acabo un análisis exhaustivo de las denuncias y de los hechos denunciados”.

Es decir, la Sala Superior consideró que la Sala Regional Especializada solo analizó si los hechos denunciados contienen algún llamamiento al voto de forma expresa en favor de los servidores públicos denunciados, pero fue omisa en analizarlo desde la perspectiva de los equivalentes funcionales referida, por lo que también incumplió con analizar íntegramente las demandas.

Tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum utilizaron las campañas a gubernaturas de estados para “placearse”. Por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México acudió en más de tres ocasiones a diversos estados para respaldar a los candidatos de Morena. En estos eventos, siempre le gritan “¡presidenta!”.

Lee: Sheinbaum aprovecha campañas en los estados para ‘placearse’

El 24 de abril, Sheinbaum acudió a Quintana Roo para respaldar a Mara Lezama, quien en ese entonces era candidata a gobernadora por Morena; ahí fue presentada como representante de la ciudad “más segura de México”.

Lezama levantó la mano izquierda con el puño cerrado y comenzó a gritar “¡presidenta, presidenta!”, lo que fue seguido por los asistentes.

Eso también ya lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El 1 de mayo, el canciller acudió a Acatlán, Hidalgo, para apoyar a Julio Menchaca, donde también le gritaron “¡Marcelo, presidente, presidente!”.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información