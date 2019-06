México lleva 25 años hablando, queremos acciones, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo contra México este domingo y pone una tela de duda a los esfuerzos del gobierno mexicano para encontrar una solución dialogada, al asegurar que su busca acciones, no palabras de su vecino del sur.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!

En momentos en que una delegación del gobierno de AMLO viajó a EU para evitar un aumento de aranceles a productos provenientes de México, el presidente estadounidense dijo que su vecino lleva 25 años hablando en lugar de actuar.

Momentos antes, en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, exigió una vez más “detener la invasión” protagonizada por los inmigrantes o las empresas estadunidenses dejarán de operar en el país.

“La gente lleva años diciendo que tenemos que hablar con México. El problema es que México es un ‘abusador’ de Estados Unidos, que toma, pero nunca da. Ha sido así durante décadas», escribió Trump en Twitter.

En su mensaje, Trump agregó “o bien, detienen la invasión de nuestro país por narcotraficantes, cárteles, traficantes de personas, coyotes e inmigrantes ilegales, algo que pueden hacer muy fácilmente o nuestras muchas compañías que han sido engañadas para instalarse al sur de la frontera regresarán a Estados Unidos gracias a estos aranceles”.

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers….

