Trump avizora acuerdo con México e incluye en él más compras a EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio esperanzas de lograr un acuerdo de su gobierno con el de México para evitar aranceles, pero añadió un nuevo elemento en la ecuación: la compra de más productos agropecuarios a su país.

Por medio de Twitter, el mandatario afirmó que hay “una buena oportunidad” de que se llegue a un acuerdo y que de ser así, México aumentaría sus compras de productos del campo estadounidense.

“Si somos capaces de llegar a un acuerdo con México, y es muy probable que lo hagamos, comenzarán a comprar productos agrícolas y agrícolas a niveles muy altos, comenzando de inmediato. ¡Si no podemos llegar a un acuerdo, México comenzará a pagar tarifas a un nivel del 5% el lunes!”, tuiteó.

If we are able to make the deal with Mexico, & there is a good chance that we will, they will begin purchasing Farm & Agricultural products at very high levels, starting immediately. If we are unable to make the deal, Mexico will begin paying Tariffs at the 5% level on Monday!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019