Trump busca el veto por oposición de senadores republicanos a su “crisis” fronteriza

Reuters.- El Senado de Estados Unidos se unió el jueves a la Cámara de Representantes y aprobó una legislación que termina con la emergencia nacional en la frontera sur que el presidente Donald Trump declaró el 15 de febrero.

La votación 59 a 41 fue un repudio bipartidista a la decisión de Trump de trasladar dinero de varios programas a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, con 12 senadores republicanos sumándose a la minoría demócrata.

Durante los dos primeros años de su mandato, el Congreso liderado por los republicanos se adaptó a Trump en varios asuntos y, si bien el presidente no ha usado aún su bolígrafo para vetar una ley, prometió que eso cambiaría.

“¡VETO!”, tuiteó poco después de conocerse el resultado.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019