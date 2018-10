Trump busca recoveco legal para quitar la nacionalidad por nacimiento

El presidente Donald Trump insistió este miércoles en que la Constitución de Estados Unidos no garantiza el derecho a la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país y que seguirá adelante con sus esfuerzos para acabar con esta práctica.

“La llamada Ciudadanía por Nacimiento, que cuesta miles de millones de dólares a nuestro país y es muy injusta para nuestros ciudadanos, se terminará de una u otra manera. No está cubierta por la Enmienda 14 por las palabras ‘sujeta a su jurisdicción’. Muchos expertos legales están de acuerdo… “, escribió Trump en Twitter.

So-called Birthright Citizenship, which costs our Country billions of dollars and is very unfair to our citizens, will be ended one way or the other. It is not covered by the 14th Amendment because of the words “subject to the jurisdiction thereof.” Many legal scholars agree…..

