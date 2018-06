Trump critica represalias de Canadá; pone en la mira a industria maderera

Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este viernes a Canadá por anunciar medidas en represalia contra los aranceles a las importaciones de acero y aluminio que impuso Washington y pareció amenazar a su vecino del norte con posibles acciones en contra de su industria maderera.

“Canadá ha tratado muy mal a nuestras empresas agrícolas por mucho tiempo ¡Es muy restrictivo en el comercio! ¡Deben abrir sus mercados y retirar sus barreras comerciales! Reportan un enorme superávit comercial con nosotros”, expresó en Twitter, antes de hacer una referencia que sugería que Estados Unidos debería enfocarse en desarrollar más su industria maderera.

Canada has treated our Agricultural business and Farmers very poorly for a very long period of time. Highly restrictive on Trade! They must open their markets and take down their trade barriers! They report a really high surplus on trade with us. Do Timber & Lumber in U.S.?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2018