Trump dice que UE es ‘enemigo’ en la víspera de cumbre con Putin

Reuters.- En la víspera de su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente estadounidense Donald Trump sacudió a sus aliados una vez más al etiquetar a la Unión Europea (UE) de “enemigo” con respecto al comercio.

En una entrevista con la cadena CBS News previa a la cumbre, emitida este domingo, Trump señaló que la UE junto a China y Rusia son adversarios económicos de Estados Unidos. “Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en el comercio”, señaló.

Trump y Putin se reunirán el lunes en Helsinki para su primera reunión por separado desde que Trump asumió el cargo en enero de 2017. Trump llegó a Helsinki este domingo por la noche después de pasar el día jugando al golf en su club privado en Escocia.

La cumbre, que se realizará en una de las coyunturas más cruciales para Occidente desde la caída de la Unión Soviética en 1991, ha inquietado a algunos aliados en la OTAN que temen que Putin busque un gran acuerdo que socave la alianza transatlántica liderada por Estados Unidos.

Durante la cumbre de la OTAN de la semana pasada en Bruselas, Trump criticó reiteradamente a otros países miembros por no haber gastado más en defensa y cuestionó abiertamente el propósito de la alianza.

Lee también: Trump se condecora por conseguir compromiso de más inversión en la OTAN

En los últimos meses también ha sido muy crítico con la UE en términos comerciales, argumentando que sus políticas hacen las cosas más difíciles a los exportadores estadounidenses.

Después de que Trump calificó a la UE como “enemigo”, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, respondió en Twitter utilizando una de las frases comunes favoritas de Trump. “Estados Unidos y la UE son los mejores amigos”, escribió Tusk. “Quien diga que somos enemigos está difundiendo noticias falsas”, añadió.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.

— Donald Tusk (@eucopresident) July 15, 2018