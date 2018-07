Trump se condecora por conseguir compromiso de más inversión en la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, se anotó una victoria personal en la cumbre de la OTAN este jueves, diciendo que los aliados aumentaron fuertemente sus compromisos de gasto en defensa, tras provocar una sesión crítica con una diatriba contra los líderes europeos.

“Tenemos una OTAN muy poderosa, muy fuerte, mucho más fuerte de lo que era hace dos días”, dijo Trump.

Los otros 28 aliados, sin incluir a Estados Unidos, acordaron aumentar sus gastos de defensa más rápido para cumplir con el objetivo de la OTAN del 2% de su ingreso nacional en unos pocos años.

El compromiso actual es llegar a este porcentaje para 2024, pero con condiciones que permitirían a algunos extenderlo hasta el 2030.

Citando al secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, agregó: “El secretario Stoltenberg nos da, es decir, a mí, en este caso, todo el crédito. Porque dije que era injusto”.

“Les dije que sería muy infeliz si no cumplieran con sus compromisos”, dijo un exultante Trump a periodistas después del segundo día de la cumbre en Bruselas, cuando los líderes de la OTAN se reunieron con el presidente estadounidense para tratar de disipar una crisis.

“Les hice saber que era extremadamente infeliz”, dijo, pero agregó que las conversaciones habían terminado en los mejores términos: “Todo se resolvió al final. Fue un poco difícil por un rato”.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018