Trump está dispuesto a negociar el regreso de EU al TPP: Mnuchin

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que había “comenzado a tener conversaciones de alto nivel” sobre la Asociación Transpacífico, y que se está uniendo al pacto comercial regional.

Trump atacó repetidamente el acuerdo de TPP en la campaña y sacó a los Estados Unidos de ella poco después de que asumió el cargo a principios del año pasado. Sin embargo, el mes pasado expresó su disposición a volver a unirse si se mejoraban los términos. Mnuchin le dijo a la Cámara de Comercio de Washington que esto fue significativo, detalló Bloomberg.

“Está dispuesto a negociar”, dijo Mnuchin. “Ya sea que hagamos multilaterales o que consideremos volver al TPP, nuevamente eso es algo que está sobre la mesa”.

Japón ha encabezado una campaña para mantener vivo el pacto entre los 11 miembros restantes, y el acuerdo resultante se establecerá para el 8 de marzo. Mnuchin dijo que los EE. UU. se centraría primero en los acuerdos bilaterales antes de revisar su postura sobre el TPP.

“No es una prioridad en este momento, pero es algo que el presidente quiere considerar”, agregó.

Japón a menudo ha dicho que no está interesado en la renegociación, y cualquier solicitud de este tipo probablemente sea bien recibida por otras naciones.

Aún así, el ex ministro de TPP de Japón, Akira Amari, dijo en una entrevista que podría no estar abierto. Las preocupaciones no pueden abordarse fuera del marco del TPP.

Advirtió que al aumentar el acuerdo, los EU cambio climático China para establecer reglas globales sobre comercio e inversión.

“China está tratando de que se reconozcan sus propias reglas como estándar”, dijo Amari. Las reglas de China son “un poco diferentes de lo que Japón, Estados Unidos y Europa consideran justos”, agregó. “No creo que los Estados Unidos puedan aceptar que las normas locales de China se conviertan en el estándar mundial”.

Mientras tanto, un legislador en Tailandia dijo que el gobierno militar está debatiendo si se unirá o no al pacto, cuya cuenta de membresía actual es de alrededor del 13% de la economía global. Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán y el Reino Unido han expresado interés en unirse.

Los miembros actuales incluyen Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.