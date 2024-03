Trump frente a la Justicia: estos son sus activos con más probabilidades de quebrar

Donald Trump se enfrenta a una crisis de liquidez. Admitió en un expediente judicial el lunes que no tiene suficiente efectivo y no puede obtener una fianza para cubrir los más de 457 millones de dólares que debe al estado de Nueva York después de haber sido declarado responsable en un caso de fraude civil. Y su equipo no descarta declararse en quiebra a través de determinadas entidades.

Si alguna de las empresas de Trump se declarara en quiebra, lo más probable es que fuera una vinculada al 40 de Wall Street, su problemático rascacielos en el centro de Manhattan. El edificio parece glamoroso (se eleva 63 pisos sobre el distrito financiero, con una corona de cobre en la parte superior), pero sus finanzas no son bonitas. Es posible que ese hecho no haya quedado claro para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuando habló con ABC News en febrero sobre los preparativos para confiscar los activos de Trump si no pagaba la totalidad. “Miro el número 40 de Wall Street todos los días”, supuestamente dijo James sobre el edificio que Trump ha dirigido desde 1995.

La deuda del expresidente por la propiedad asciende a aproximadamente 120 millones de dólares y el préstamo vence en 2025. Eso significa que Trump necesitará encontrar un nuevo prestamista o conseguir el efectivo para pagarlo en algún momento del próximo año, poco después de que se dé cuenta. alguna forma de hacerse con los aproximadamente 540 millones de dólares que debe en multas e intereses resultantes de tres demandas civiles.

Probablemente eso no será fácil debido a una peculiaridad de la propiedad. Trump no es propietario del terreno en el que se encuentra el edificio; pertenece a una familia alemana que hizo su dinero en la industria naviera. Trump simplemente tiene un contrato de arrendamiento sobre la estructura situada encima de ese terreno, lo que le exige pagar al propietario alrededor de 2,5 millones de dólares de alquiler al año a cambio de operar el edificio. Por el momento, esos pagos son una molestia pero no un gran problema. El edificio tiene un flujo de caja anual de unos 15 millones de dólares. Pero eso podría cambiar después de 2033, cuando los pagos de Trump por el arrendamiento del terreno parezcan dispararse.

Se estima que el valor de los edificios de oficinas de Manhattan cayó un 44% entre 2019 y 2022. Mientras tanto, el nivel de ocupación de 40 Wall Street era del 76,6% en septiembre de 2023, frente al 82,9% en 2022 y el 97,8% en 2015, según informes de administradores de préstamos. . Forbes valora 40 Wall Street en 47 millones de dólares después de la deuda, frente a los 80 millones de dólares de hace un año, debido a las malas condiciones del mercado y la inminente escalada del alquiler del suelo. (Forbes valora los activos asumiendo que se venden en condiciones justas de mercado. Si James se apodera de ellos e intenta vender 40 Wall Street rápidamente, puede terminar con mucho menos que eso).

Trump frente a la Justicia: estos son sus activos con más probabilidades de quebrar

Un prospecto de préstamo de 2015 explica que los pagos de alquiler del terreno de Trump aumentarán a, como mínimo, el 6% del valor del terreno en 2033. Cushman & Wakefield, la empresa de bienes raíces, examinó esta dinámica en 2015 y predijo que el alquiler del terreno de Trump aumentaría. se disparará de 2,8 millones de dólares a 16,3 millones de dólares. Con más personas trabajando desde casa desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el mercado de espacios de oficinas está en crisis, lo que hace difícil predecir cuántos ingresos generará Trump en el edificio en 2033. Pero si el resto de 40 Wall El panorama financiero de Street seguía siendo el mismo que hoy, lo que dejaría a Trump con sólo 1,2 millones de dólares de ingresos operativos netos en 2033, tal vez suficiente para pagar un préstamo de, digamos, 15 millones de dólares, pero ni mucho menos lo suficiente para cubrir los pagos de intereses sobre algo en el futuro. el barrio de 100 millones de dólares.

Probablemente Trump espera poder renegociar su contrato de arrendamiento con la familia alemana propietaria del terreno. Es posible que los magnates del transporte marítimo, que no respondieron a una consulta, no quieran operar un edificio en la ciudad de Nueva York ni lidiar con la búsqueda de un nuevo inquilino. Entonces, si están contentos con el status quo, tal vez decidan llegar a un acuerdo para reducir sus futuros gastos de alquiler y permitirle continuar operando la propiedad por el resto de su vida.

¿Otra opción? Podría simplemente declararse en quiebra en el número 40 de Wall Street. Su préstamo actual vence el 6 de julio de 2025. La propiedad debería arrojar suficiente dinero para permitirle a Trump realizar sus pagos hasta ese momento, pero luego vence un pago global. Trump proporcionó una garantía personal sobre el préstamo, pero sólo hasta 26 millones de dólares, lo que debería permitirle retirarse y dejar a sus acreedores atrapados con el problema. La empresa que originalmente ayudó a otorgar el préstamo fue Ladder Capital, que empleaba a Jack Weisselberg, hijo del ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, quien salió de prisión por fraude fiscal en abril pasado y se declaró culpable de perjurio a principios de este mes. Sin embargo, Ladder no mantiene la deuda en su balance, ya que dividió el préstamo y lo vendió como bonos a inversores. Si Trump se aleja, lo haría perjudicando a un grupo de inversores anónimos, algo que quizá le moleste menos que tener que desembolsar una enorme cantidad de dinero para saldar sus deudas.

Con aproximadamente 400 millones de dólares en efectivo en su balance, podría haberse permitido pagar todo lo que debe, hasta los recientes veredictos en Nueva York. Ahora que enfrenta más de 500 millones de dólares en obligaciones legales, no está claro cómo el expresidente conseguirá efectivo para hacerse cargo de la deuda.

Eso probablemente no impedirá que él o sus abogados intenten salvar las apariencias, culpando de los 40 problemas de Wall Street a lo que Trump ha descrito como una “persecución política”. En septiembre, cuando 40 Wall Street fue incluido en la lista de vigilancia de un administrador, su abogado, Christopher Kise, lo planteó ante el tribunal. “La primera vez que se ha tomado una acción negativa sobre cualquier préstamo asociado con este juicio es como resultado de su orden y sólo de su orden”, le dijo al juez.

La verdad, sin embargo, es que los problemas en el número 40 de Wall Street –un arrendamiento de terreno traicionero y un mercado de oficinas implacable– son fundamentalmente problemas comerciales. Y no son aquellos que Trump pueda solucionar fácilmente.

