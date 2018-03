Trump pagó más que Clinton por publicidad: Facebook

Facebook dijo que Donald Trump pagó más por anuncios publicitarios en la red que su rival Hillary Clinton durante sus periodos de campaña en 2016.

Entre junio y noviembre de 2016, Trump invirtió más dinero para su campaña en la red social, de acuerdo con una tabla que publicó Andrew Bosworth, ejecutivo de Facebook, en su cuenta de Twitter este martes.

“Los precios dependen de factores como el tamaño de la audiencia y el objetivo de la campaña. Estas campañas tenían diferentes estrategias “, tuiteó. “Teniendo en cuenta la reciente discusión sobre los precios, estamos sacando esto para despejar cualquier confusión”.

After some discussion we've decided to share the CPM comparison on Trump campaign ads vs. Clinton campaign ads. This chart shows that during general election period, Trump campaign paid slightly higher CPM prices on most days rather than lower as has been reported. pic.twitter.com/u0qgUQ02qM

— Boz (@boztank) February 27, 2018