Trump pide ‘enviar ladrillos’ a detractores; lo acusan de promover violencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo de campaña se enfrentaron a una reacción violenta en redes sociales tras su última campaña “Send a Brick”, mediante la cual invitan a sus seguidores a enviar un ladrillo a las oficinas de sus opositores Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado.

La campaña alienta a las personas a “enviar un ladrillo a Chuck y Nancy” para resaltar la importancia de construir el muro de Trump en la frontera de Estados Unidos y México.

La página de inicio muestra una imagen de un ladrillo rojo con frases que dicen “envía un ladrillo a Nancy” y “envía un ladrillo a Chuck” junto con un número para recibir donaciones.

El ladrillo rojo tiene las palabras: “2018: Fentanyl en la frontera … suficientes ingresos a los EU como para matar a cada estadounidense”, que se muestra en él.

La página web dice: “Al presidente Trump se le ocurrió una idea brillante para asegurarse de que Chuck y Nancy no tuvieran más remedio que escuchar al pueblo estadounidense. Hemos establecido el objetivo de enviar 100,000 ladrillos a sus oficinas para demostrar que el muro funciona!”

Donald Trump Jr. twitteó sobre la campaña diciendo: “Dado que Chuck y Nancy siguen obstaculizando al presidente, ¿por qué no les enviamos el muro, ladrillo por ladrillo, hasta que accedan a asegurar la frontera?”

Cada ladrillo cuesta 20.20 dólares, en tanto los ladrillos subsiguientes cuestan 20 dólares cada uno.

Los usuarios de las redes sociales notaron que los fondos recaudados de la campaña irán al Comité de Trump Make America Great Again.

La campaña ha generado respuestas de los usuarios de las redes sociales, algunos de los cuales han resaltado que el hecho de enviar un ladrillo sugiere matices más siniestros.

Un usuario de Twitter escribió: “Esto parece una mala idea, ¿no? “Invitar a la gente a enviar un ladrillo a las oficinas de Chuck y Nancy es probable que termine lanzándolo a través de una ventana”.

Otro usuario de Twitter comentó: “Lo que es peor es que ciertas personas tomarán” enviar un ladrillo “como arrojándolos”.

Since Chuck and Nancy keep stonewalling the President, why don’t we send the wall to them, brick by brick, until they agree to secure the border! Send A Brick To Congress | Donald J. Trump https://t.co/hfx2sp7JNH — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 18, 2019

You are charging people $20.20 to send Shucker and Pelosi fake bricks? As the fine print says "Faux bricks will be sent to the offices of Chuck Schumer or Nancy Pelosi." Then your Dad is getting 75 percent of the money and the GOP 25 ..Interesting. — Patricia Arquette (@PattyArquette) January 18, 2019

Y los de las reacciones violentas…

What’s worse is certain people will take “send a brick” as throwing them — Michael B Puskar for President 2020 (@mbpuskar) January 19, 2019

This seems like a bad idea, no? Inviting people to send a brick to Chuck and Nancy’s offices is likely to end with some nut hurling it through a window https://t.co/5494rGgmKL — Alex Leo (@AlexMLeo) January 18, 2019

Or… instead of wasting money on this, how about helping hungry children in the US? https://t.co/hppgaQLOlt — adventuregirl (@adventuregirl) January 18, 2019

