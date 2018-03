Trump presume optimismo de China y Japón sobre Corea del Norte

Tras aceptar un encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió un clima optimista al respecto luego de conversar con sus pares de China y Japón sobre la situación.

“El presidente chino Xi Jinping y yo hablamos largamente sobre la reunión con Kim Jong Un de Corea del Norte. El presidente Xi me dijo que aprecia que Estados Unidos esté trabajando para resolver el problema diplomáticamente en lugar de ir con la ominosa alternativa. ¡China sigue siendo útil!”, afirmó Trump.

Chinese President XI JINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful!

Asimismo, Trump afirmó que conversó con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien está muy entusiasta sobre la próxima reunión con el líder norcoreano, prevista para mayo.

De paso, el mandatario dijo que abrió la discusion para mejorar el comercio con la isla asiática, el cual deja a Estados Unidos con un déficit de 100 mil millones de dólares -según Trump- y señaló que corregirá ese problema que no es justa ni sostenible.

Spoke to Prime Minister Abe of Japan, who is very enthusiastic about talks with North Korea. Also discussing opening up Japan to much better trade with the U.S. Currently have a massive $100 Billion Trade Deficit. Not fair or sustainable. It will all work out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018