Trump promete colaboración estrecha con Bolsonaro en comercio

Reuters.- Estados Unidos trabajará estrechamente con Brasil en temas militares y de comercio tras la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales brasileñas, dijo el lunes el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Acordamos que Brasil y Estados Unidos trabajarán estrechamente en Comercio, Defensa y todo lo demás”, escribió en Twitter Trump, quien conversó por teléfono con Bolsonaro el domingo.

Had a very good conversation with the newly elected President of Brazil, Jair Bolsonaro, who won his race by a substantial margin. We agreed that Brazil and the United States will work closely together on Trade, Military and everything else! Excellent call, wished him congrats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018