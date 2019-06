Trump promete un acuerdo ‘fenomenal’ con Reino Unido tras el Brexit

Reuters.- Donald Trump prometió este martes a Reino Unido un importante acuerdo comercial pos-Brexit «fenomenal» con Estados Unidos y se comprometió a solucionar cualquier diferencia con Londres por el rol de la china Huawei por la instalación de redes 5G.

Agasajado por la Reina Isabel II en el primer día de su visita de Estado a Reino Unido, Trump se volcó este martes a la política y felicitó a la saliente primera ministra Theresa May.

La salida de May después de sus accidentados intentos para concretar el Brexit había generado temor a que Trump pudiera humillarla públicamente.

Trump mencionó a Boris Johnson, que ha dicho que Reino Unido debería abandonar la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo, y a Jeremy Hunt, el ministro de Relaciones Exteriores que ha advertido en contra de dejar el bloque sin un pacto.

«Conozco a Boris, me gusta, me ha gustado por mucho tiempo. Creo que haría un muy buen trabajo», dijo Trump a periodistas en una conferencia de prensa, al lado de May.

«Conozco a Jeremy. Creo que haría un muy buen trabajo», añadió.

El gobierno de Trump ha pedido a sus aliados que no usen la tecnología ni los equipos 5G de Huawei porque teme que eso permita a China espiar comunicaciones y datos sensibles. Huawei niega que sea o pueda ser un vehículo para la inteligencia china.

Cuando se le consultó si una decisión provisoria de las autoridades británicas permitiendo a Huawei un rol limitado en las redes 5G afectaría a la cooperación en asuntos de seguridad, Trump dijo que solucionaría el problema.

«Tenemos una increíble relación en materia de inteligencia y seremos capaces de solucionar nuestras diferencias», dijo Trump. «Los discutimos. No veo limitaciones, nunca hemos tenido limitaciones, este es realmente un gran aliado y socio», enfatizó.

En una reunión en St James Palace, la residencia oficial de la monarca británica, Trump había dicho a May que negociaría «un acuerdo comercial muy, muy sustancial. Será un acuerdo muy justo. Creo que es algo que ambos países queremos».

«No sé exactamente cuáles son sus planes, pero quédese por aquí. Cerremos este acuerdo», añadió Trump a May, que renunciará como líder del Partido Conservador el viernes pero permanecerá como primera ministra hasta que se elija a su sustituto.

Lee también: May anuncia entre lágrimas su renuncia y abre la puerta al choque con la UE por el Brexit

May dijo que Reino Unido y Estados Unidos deben trabajar juntos para mantener unos mercados libres, justos y abiertos.

La visita de Estado fue presentada como una oportunidad para celebrar la «especial relación» de Reino Unido con Estados Unidos, fortalecer los lazos comerciales en un escenario posterior al Brexit y reafirmar la cooperación en seguridad.

Pero el fin del gobierno de May por el estancamiento del Brexit y la tendencia de Trump a ignorar las convenciones de la diplomacia moderna han hecho de este viaje una de las visitas de Estado menos convencionales de la historia británica reciente.

El Brexit es el acontecimiento geopolítico más significativo para Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial y, de materializarse, Londres será más dependiente de Estados Unidos mientras se debilitan los lazos con los otros 27 países miembros de la UE.

