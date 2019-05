Trump se lanza contra México por migrantes: ‘pronto daré una respuesta’

Reuters.- El presidente Donald Trump dijo este martes que México «básicamente no está haciendo nada» para evitar que migrantes ilegales lleguen a la frontera sur de Estados Unidos, por lo que advirtió que pronto tomaría medidas en respuesta.

«La actitud de México es que las personas de otros países, incluyendo personas de México, deberían tener el derecho a pasar libremente a Estados Unidos y que los contribuyentes estadounidenses deberían ser responsables por los enormes costos asociados a esta inmigración ilegal», indicó.

«¡México está equivocado y pronto daré una respuesta!», declaró el mandatario republicano en Twitter, sin dar más detalles.

…Mexico’s attitude is that people from other countries, including Mexico, should have the right to flow into the U.S. & that U.S. taxpayers should be responsible for the tremendous costs associated w/this illegal migration. Mexico is wrong and I will soon be giving a response!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2019