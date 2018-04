Trump se reunirá con Tim Cook, CEO de Apple, para tocar temas comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con el presidente ejecutivo de Apple Inc (AAPL.O), Tim Cook, para discutir temas comerciales mientras la industria de la tecnología lidia con una disputa estadounidense sobre aranceles de importación con China, un centro manufacturero para el fabricante de iPhone y otros compañías.

Trump, en un tuit matutino, dijo que estaba deseoso de ver a Cook. “Hablaremos de muchas cosas, incluso de cómo los Estados Unidos han sido tratados injustamente durante muchos años, en muchos países, en el comercio”, escribió.

Looking forward to my meeting with Tim Cook of Apple. We will be talking about many things, including how the U.S. has been treated unfairly for many years, by many countries, on trade.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2018