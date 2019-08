Trump sugiere usar bombas nucleares para evitar que huracanes lleguen a los EU

Aunque pudiese ser tomado como un comentario de ciencia ficción, el presidente Donald Trump sugirió arrojar bombas nucleares a los huracanes para evitar que causen daños a Estados Unidos

Así lo informó el sitio web de noticias Axios, que indicó que el presidente sugirió la idea en múltiples ocasiones a altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y otros funcionarios de seguridad nacional.

Una fuente que se encontraba en una reunión informativa sobre huracanes en la Casa Blanca en una fecha no especificada le dijo a Axios que Trump dijo algo como “Lo entendí. Lo entendí. ¿Por qué no los bombardeamos?” y “Comienzan a formarse frente a las costas de África, mientras se mueven a través del Atlántico, arrojamos una bomba dentro del ojo del huracán y la interrumpe. ¿Por qué no podemos hacer eso?”

La persona que estaba informando a Trump respondió con algo como “Señor, lo investigaremos”, dijo la fuente a Axios.

Pero la fuente agregó que cuando Trump repitió la sugerencia, la gente en la sala se sorprendió y pensó “¿Qué demonios? ¿Qué hacemos con esto?”, de acuerdo a cómo dio a conocer el episodio el Business Insider.

Lee también: Cumbre del G7 culmina centrada en el Amazonas, Irán y el comercio e impuestos digitales