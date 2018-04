Trump vuelve a atacar a Amazon, ahora por tarifas postales

Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, atacó este sábado por segunda vez en una semana a Amazon, al acusar al minorista en línea más grande del mundo de obtener tarifas injustamente bajas del Servicio Postal de Estados Unidos y de no pagar suficientes impuestos.

“Mientras estamos en el tema, se reporta que la Oficina Postal de Estados Unidos perderá en promedio 1.5 dólares por cada paquete que entrega a Amazon”, escribió Trump en Twitter el sábado. “Eso equivale a miles de millones de dólares”.

“Si el Servicio Postal ‘aumentara sus tarifas de paquetería, los costos de envío de Amazon aumentarían en 2.600 millones de dólares'”, tuiteó Trump, aunque no estaba claro qué informe citaba. “Esta estafa del Servicio Postal debe detenerse. ¡Amazon debe pagar los costos reales (y los impuestos) ahora!”.

De paso, el mandatario acusó al periódico The Washington Post de hacer lobby para Amazon –ambas empresas son propiedad de Jeff Bezos–, por lo que el diario debería registrarse como tal.

While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that…

