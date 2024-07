Trump y republicanos apelan a criptomonedas para captar votos y fondos de campaña

El candidato republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó una vez las criptomonedas, calificándolas de “estafa”. Ahora, encabeza una de las conferencias más importantes de la industria.

Trump, que hizo el comentario en 2021, hablará el sábado, el último día de la convención de tres días Bitcoin 2024 en Nashville. También hablarán el ex candidato republicano Vivek Ramaswamy, el senador Bill Hagerty de Tennessee y la senadora Cynthia Lummis de Wyoming.

Entre los demócratas, el representante estadounidense Ro Khanna de California está en la lista.

La industria se ha recuperado rápidamente después de que FTX y una serie de otras empresas de criptomonedas colapsaran en 2022, lo que hizo que los precios de los tokens cayeran y obligaran a varias empresas a declararse en quiebra. Los defensores de los activos digitales dicen que los usuarios de criptomonedas se están convirtiendo en una fuerza política creciente en este ciclo electoral, aunque no está claro cuántos usuarios priorizarían las criptomonedas sobre otros temas en las urnas.

El Partido Republicano está cortejando a sus votantes prometiendo una regulación más ligera, que podría vincular una moneda creada para eludir al gobierno a un importante partido político estadounidense.

“Durante la mayor parte de su historia, las criptomonedas fueron realmente un tema no partidista”, dijo David Yermack, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, porque tanto los republicanos como los demócratas no lo entendían o no les interesaba aprender más.

“Creo que los republicanos en el último año o dos han comenzado a moverse un poco más rápido en el área”.

Stand With Crypto, un grupo industrial sin fines de lucro respaldado por la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, organizó a más de 1.3 millones de defensores. Mientras tanto, tres importantes supercomités de acción política pro-criptomonedas -Fairshake, Defend American Jobs y Protect Progress, todos los cuales no existían hasta este ciclo- recaudaron más de 230 millones de dólares para apoyar a candidatos amigos.

Esa influencia ya se está sintiendo. Fairshake, un súper PAC que promueve candidatos pro-criptomonedas, gastaron más de 10 millones de dólares este año contra la demócrata progresista de California, Katie Porter, que se postulaba para el Senado. Porter, que cuestionó el efecto de la minería de bitcoins en el cambio climático, perdió sus primarias.

Algunos defensores de las criptomonedas respaldan a Trump, incluidos los gemelos multimillonarios Winklevoss que fundaron la empresa de criptomonedas Gemini. Cada uno le dio un millón de dólares en bitcoins, pero tuvo que recuperar el dinero porque excedía el máximo permitido por la ley federal.

En general, el 7% de los adultos estadounidenses tenían o usaban criptomonedas en 2023, 3 puntos porcentuales menos que en 2022 y 5 puntos porcentuales menos que en 2021, informó la Reserva Federal en mayo. Pero la convención anual está atrayendo a más políticos que nunca.

“Hay una broma circulando que dice que la lista de oradores parece la RNC Lite”, aseguró un asistente en una entrevista, refiriéndose a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee a mediados de julio.

Te interesa: Por qué el ataque de la Corte Suprema a las agencias federales es una bendición para las criptomonedas

Trump y republicanos apelan a criptomonedas para captar votos y fondos de campaña

La aparición de Trump en Bitcoin 2024 es su última muestra de apoyo a la industria. En un acto de recaudación de fondos celebrado en junio en San Francisco, criticó los intentos de los demócratas de regular el sector. El mes pasado se reunió con empresas mineras de bitcoins en su resort de Mar-a-Lago.

“Hemos intentado relacionarnos con la administración Biden y, lamentablemente, no han sido receptivos”, dijo Jayson Browder, director de políticas públicas de Marathon Digital Holdings, que asistió a la reunión de Mar-a-Lago. “Y el expresidente Trump ha sido más que receptivo y ahora está siendo un partidario activo de nuestra industria”.

Trump indicó recientemente que le gustaría ver más minería de bitcoins por parte de empresas estadounidenses.

Los ejecutivos de criptomonedas están molestos con las acciones de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos bajo el mandato del presidente estadounidense Joe Biden.

La Casa Blanca dijo a Reuters que la administración Biden-Harris seguirá reuniéndose con las partes interesadas y trabajando con el Congreso para desarrollar las salvaguardas necesarias para aprovechar los posibles beneficios y oportunidades de la innovación en criptoactivos.

Harris probablemente promovería las políticas criptográficas de Biden si gana las elecciones presidenciales en noviembre.

Ni las campañas de Trump ni las de Harris hicieron comentarios de inmediato para este artículo.

Los operadores que apuestan por una segunda presidencia de Trump están acudiendo en masa a las clases de activos que probablemente recibirán un impulso bajo su administración.

Las criptomonedas y el bitcoin en particular son “la forma más limpia y directa de jugar con el ‘comercio de Trump’ hasta ahora”, dijo Cameron Dawson, director de inversiones de NewEdge Wealth.

Hillary Adler, asistente a la conferencia y cofundadora del sistema operativo BitcoinOS, votó anteriormente por los demócratas, pero ahora se describe a sí misma como libertaria de izquierda. Adler, que se considera una votante indecisa, dijo que no le sorprende que algunos políticos republicanos hayan optado por apoyar las criptomonedas.

“Los republicanos siempre han tenido mejores estrategias de cola larga, políticamente”, dijo. “Ahora, les importan las criptomonedas”.

Con información de Reuters.

¿Usas más Facebook?, déjanos un like para estar informado