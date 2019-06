¿Tu equipo de trabajo se considera estimulado?

Por Raciel Sosa*

Motivación viene de la raíz Movi Motum (mover); es aquello que te mueve a hacer algo, a ejecutarlo, a emprender una acción. Es la energía vital que necesitamos para movernos del punto A al punto B, una fuerza que viene de adentro, que te empuja y te alienta a moverte hacia un sentido.

¿De qué depende que estemos motivados?

Para estar motivados, debemos, primeramente, hacer contacto con nuestra necesidad. Si tienes hambre, estás motivado para hacer lo necesario para adquirir el alimento; es lo que Maslow llama motivaciones fisiológicas (básicas), que tienen un impacto somático, es decir, lo sientes en el cuerpo, y es, precisamente lo que “te mueve”. Pero, obviamente, ésas son las más básicas, ya que tenemos otro tipo de necesidades, por ejemplo, la necesidad de estar seguros. Una persona que identifica y hace contacto con su necesidad de seguridad y de protección, sabe que tiene que ahorrar porque si no, no se siente seguro, lo que lo mueve, por ejemplo, a comprar un seguro de vida. El problema es que cuando no haces contacto con tu necesidad, es decir, ni tú mismo sabes lo que necesitas, entonces vives en un contexto de falta de motivación constante porque la necesidad no la tienes explícita. Y lo mismo ocurre en el terreno laboral.

La necesidad: La mamá de la motivación

El que un equipo de trabajo esté motivado depende, en buena parte, de un líder que, justamente, te ayude a identificar tu necesidad, que haga consciente esa necesidad. Que te inspire y eso quiere decir que emocionalmente te alimente para que tú sientas que puedes mejorar, crecer, desarrollarte en un determinado aspecto de tu vida. Un líder que te estimule, que crea en ti, que te inspire para crecer. Asimismo, depende también de que dentro de la organización existan prácticas y procesos que fomenten la motivación como, por ejemplo, una buena evaluación de desempeño, un buen plan de reconocimiento, un modelo de compensación sano.

Los efectos a corto, mediano y largo plazo

A corto plazo, las personas motivadas disfrutan de la experiencia laboral porque están altamente inspiradas. A mediano plazo, se ponen “la camiseta” de la organización y se generan conductas positivas que van a llevar a la empresa a dar mejores resultados. Y, a largo plazo, se logra una organización sustentable. La gente que está constantemente motivada por sus líderes, por la empresa, y por una motivación intrínseca, logra que una organización se mantenga por el hecho mismo de obtener el resultado.

Tendencias a futuro

La primera está directamente vinculada con la comunicación. Hay muchos estudios que demuestran que un líder que habla con su gente y escucha a su gente, fomenta relaciones más saludables. Algo que motiva a los colaboradores es que los líderes se comuniquen de forma abierta y honesta con ellos. Asimismo, es importante que el líder se preocupe por entender lo que el colaborador tiene que decir o tiene que aportar a la organización.

En definitiva, todos estamos en constante búsqueda de lo que es la motivación, misma que ha ido cambiando en términos de lo que las nuevas generaciones necesitan. Ya vimos que la necesidad es la mamá de la motivación, por lo que es importante darnos cuenta que las nuevas generaciones tienen otras necesidades y, por lo tanto, otras motivaciones. No podemos motivar igual a como se hacía en el siglo XX.

*Experto en Liderazgo del Siglo XXI

