Tu salario bajo demanda para cuando te sobre mes al final de la quincena

Datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 indican que solo 34.9% de la población lleva un registro de sus ingresos y gastos; de ese porcentaje, 56% son mujeres y 44% hombres. Además, solo 8.3% dijo haber tomado algún curso sobre ahorro, realización de un presupuesto o uso responsable del crédito.

Si consideramos la escasa cultura financiera y algunas de las preocupaciones más grandes de los trabajadores mexicanos, tendremos un auténtico caldo de cultivo para el estrés financiero.

De acuerdo con Rafael Niell, director de operaciones y cofundador de Minu, hay diversos factores que ciertamente no mejoran el panorama. “En México muchos trabajadores van de nómina en nómina sin ningún tipo de colchón de ahorro, hablamos de una cifra de 70% y eso no cambia mucho en países de Europa o incluso en EEUU, pero en México esa falta de liquidez genera una mayor preocupación ante la posibilidad de enfrentar un imprevisto y no tener ahorros o no llegar a la quincena a tiempo para cubrir pagos urgentes. Eso se vuelve un problema más grande si consideramos que los sueldos son estructuralmente más bajos aquí”, indica Niell.

Te puede interesar también: Teletrabajo en México, ¿tu jefe te paga el internet, el teléfono o la luz?

De igual forma, el directivo señaló que gran parte de las soluciones disponibles generan más deudas, pues están más asociadas al empeño o al crédito, lo que termina siendo contraproducente.

Si tú alguna vez te mordiste las uñas porque faltaban tres días para lo nómina y tenías que saldar la deuda de un producto o servicio, seguro entiendes la angustia de no saber qué hacer. ¿Alguna vez te imaginaste que existiera la posibilidad de acceder a tu salario antes de tiempo para poder solventar esas angustias emocionales y económicas?

En la era de los servicios on demand, ¿por qué no tener parte de tu sueldo también cuando quieras o lo necesites?

En realidad, eso existe desde hace más o menos dos años en México y un poco antes en EEUU y Gran Bretaña. A este servicio se le denomina salario on demand. Minu de hecho es una startup mexicana que ofrece esta alternativa, a la cual describen de la siguiente forma: en pocas palabras, el salario on demand es poder acceder a tu salario ya trabajado en el momento en que tú quieras sin tener que esperar al día del pago de nómina.

No dejes de ver el contenido que +Dinero tiene para ti: Cómo pagar 0% de intereses en tu tarjeta de crédito

La mayoría estamos acostumbrados a recibir la quincena los días 15 y 30 (menos los freelancers, claro, ese es otro boleto que te lleva a aprender otras técnicas de supervivencia je, je), sin embargo, tus derechos sobre ese salario ya trabajado se devengan diariamente. Es como cuando trabajas uno o dos días, sales voluntaria o involuntariamente de la empresa y esta te debe de pagar esos días laborados.

“En una sociedad en la que todo es on demand: el contenido, el transporte, la comida, por qué la nómina no debería serlo también ya que es posiblemente el elemento financiero más importante en la vida de las personas”, advierte Rafael Niell.

Hasta ahora, la empresa trabaja con más de 100 empresas y casi 400 mil trabajadores y está convencida de que esta compensación se convertirá en una de las mejores prácticas en recursos humanos en los próximos años, pues en Estados Unidos ya la mitad de las 200 empresas más grandes de Estados Unidos han implementado este beneficio con resultados muy favorables.

Como una empresa de tecnología, básicamente Minu se integra con el proceso de nómina de las compañías, no altera sus procesos ni su operación y ofrece a los empleados la opción de bajar una aplicación en la que podrán visualizar su salario acumulado y la cantidad que pueden retirar. Asimismo, tienen la posibilidad de hacer retiros en tiempo real todo el año y disponer de sus recursos ya trabajados en su cuenta de nómina.

Desde luego hay ciertos elementos a considerar, como una cuota fija por cada retiro que haga el trabajador independientemente del monto y que el empleado solo podrá acceder al 30% o máximo 50% de su salario, ¡de lo contrario llegaría en ceros a la quincena! Y es que al final del día se trata de usar el salario on demand como una herramienta de apoyo para las finanzas personales y, sobre todo, como un medio de empoderamiento financiero.

¿Qué te parece esta alternativa que existe ya en el mercado, tu empresa lo tiene o te gustaría gozar de este beneficio?