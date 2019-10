Twitter dejará de aceptar publicidad política en todo el mundo

AFP.- Twitter anunció en estas horas que dejará de aceptar publicidad política en su plataforma a nivel global, en respuesta a las crecientes críticas sobre desinformación por parte de los políticos en las redes sociales.

El director ejecutivo Jack Dorsey dijo en un tuit que la compañía tomó la decisión para evitar potenciales problemas derivados de la mensajería automática, el aprendizaje profundo, la información engañosa y las deepfakes -técnica de inteligencia artificial que permite editar videos falsos de personas que aparentemente son reales.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019