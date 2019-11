Twitter sin anuncios políticos: el problema no es el contenido, sino los recursos

Jack Dorsey, CEO de Twitter, hizo el que probablemente sea el anuncio más importante de la compañía en varios años: la plataforma ya no permitirá promocionar anuncios de candidatos políticos; es decir, ya no permitirá que un anuncio de carácter electoral pueda pagar por alcanzar y llegar a más personas.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019