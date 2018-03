Uber Health trasladará a los pacientes de ida y vuelta al médico

La compañía Uber en Estados Unidos está en fase de prueba de su nuevo servicio Uber Health. Una herramineta que, pretende servir como un proveedor de servicios de salud, permitiendo a que los hospitales, las clínicas médicas y otras instalaciones médicas viajen para sus pacientes.

“Estamos presentando un nuevo servicio enfocado en un tema vital para todos nosotros: la salud. Cada año, 3.6 millones de norteamericanos pierden citas con el médico, debido a la falta de transporte fiable”, señaló la empresa.

En su blog la compañía detalló el lanzamiento de Uber Health API para permitir una fácil integración en los productos de salud existentes.

“Permitiendo programación flexible para pacientes, cuidadores y personal. Los coordinadores pueden programar viajes en nombre de los pacientes, los cuidadores y el personal para que se lleven a cabo de inmediato, en unas pocas horas o hasta con 30 días de anticipación. Esto permite que el transporte se realice en el centro de salud. Se pueden programar y administrar múltiples viajes al mismo tiempo, todo desde un solo tablero de instrumento”, resaltó Uber.

Según la plataforma los pasajeros no necesitan la aplicación Uber, o incluso un teléfono inteligente, para viajar con Uber Health porque todo se hace a través de un mensaje de texto. “Incluso daremos la opción de recibir una llamada con su teléfono móvil o teléfono fijo”.

Facturación simple, informes y administración. Las organizaciones pueden realizar un seguimiento de lo que están gastando en viajes. Informes sobre los informes de facturación solicitados y mensuales, citas e informes de programación es simple.

Seguridad y estándares HIPAA

La plataforma promete que para garantizar este servicio estará amparada bajo la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA)

“Hemos trabajado arduamente para desarrollar, implementar y personalizar numerosas protecciones. Por lo tanto, trabajamos con Clearwater Compliance, una empresa líder en el cumplimiento de HIPAA, para llevar a cabo evaluaciones integrales de riesgo y cumplimiento. Nos complace firmar Acuerdos de Asociados Comerciales (BAA) con nuestros socios de atención médica”, señaló la firma.

La empresa señala que más de 100 organizaciones de atención médica en Estados Unidos, incluidos hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, centros de atención para mayores, centros de atención domiciliaria y centros de terapia física ya están utilizando el programa como parte del programa beta, que incluye Adams Clinical, Blood Centers of the Pacific , Georgetown Home Care, LifeBridge Health, MedStar Health, Manhattan Women’s Health, NYU Perlmutter Cancer Center, Pro Staff Physical Therapy, ProActive Work Health Services, Project Open Hand, Renown Health, Thundermist Health Center y Yale New Haven Health. Empresas de tecnología sanitaria como Bracket Global y Collective Health también están explorando formas en que la salud puede funcionar con sus ofertas.