Uber podría ofrecer pronto bicicletas y scooters autónomos

Uber anunció su voluntad de integrar tecnología autónoma para ofrecer a los ciudadanos bicicletas y scooters, que complemente su oferta de traslados en vehículos de cuatro ruedas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Chris Anderson, director ejecutivo de 3D Robotics, explicó que la compañía de transporte privado presentó dicha idea en un evento de DIY Robotics, que Anderson también dirige.

“Emocionante anuncio de Uber en el evento de DIYRobocars. Micromovilidad = scooters y bicicletas autónomas que pueden conducir a centros de carga o a mejores ubicaciones. Contratando ahora”, señaló en su red social.

Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI

— Chris Anderson (@chr1sa) January 20, 2019