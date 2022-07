Un 68.9% de mexicanos desconfía de los funcionarios públicos: OCDE

EFE.- Mexicanos y colombianos son, con diferencia dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los que más desconfían de la probidad de las personas con responsabilidad en las instituciones públicas y los que más creen en la posibilidad de que esas personas tengan comportamientos corruptos.

El 68.9% de los mexicanos y el 60.8% de los colombianos creen que un funcionario probablemente aceptaría dinero de un particular o de una empresa a cambio de acordarle una prestación de servicio acelerada, indicó este miércoles la OCDE.

Esos porcentajes contrastan con el 35.7 de media en los 22 países que se han sometido voluntariamente por primera vez a esta evaluación (de los 37 que componen la organización) sobre la confianza en las instituciones públicas.

Más todavía con las cifras en los países nórdicos, ya que en Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia, son menos del 30% los que temen ese tipo de comportamientos que minan la confianza en las instituciones públicas. Tampoco se llega a ese umbral del 30 % en Países Bajos ni en Nueva Zelanda.

El único país que se acerca un poco a la percepción de colombianos y mexicanos es Portugal, con un 49.6%.

Entre la quincena de los que no quisieron participar en las encuestas, que en su mayoría tuvieron lugar en noviembre y diciembre de 2021, aunque en algunos casos se celebraron en 2020 y en otros de enero a marzo de 2022, están España así como los otros latinoamericanos miembros (Chile y Costa Rica), pero también Estados Unidos, Alemania o Italia.

España no participó en el estudio porque en su momento no se tuvo conocimiento de que se estaba organizando, o al menos no en la representación diplomática ante la OCDE en París, explicaron a Efe fuentes oficiales españolas.

El grado de desconfianza es todavía mayor con carácter general en la OCDE respecto a la posibilidad de que un alto responsable político esté dispuesto a acordar un favor a cambio de una perspectiva de empleo bien remunerado (fenómeno conocido como puertas correderas), ya que un 47.7% de las personas interrogadas en todos los países lo piensan.

“Eso indica que si la pequeña corrupción de funcionarios no está extendida más que en algunos países, la percepción de abusos de poder de alto nivel está generalizada en muchos más países”, señalan los autores del estudio.

Al mismo tiempo, confirman que es en los países donde se considera bajo el nivel de corrupción de los funcionarios donde se dan los mayores niveles de confianza en los gobiernos nacionales y a la inversa.

COLOMBIANOS, LOS QUE MENOS CONFÍAN EN SU GOBIERNO

En conjunto, un 41.4% de los encuestados dijeron no confiar en el gobierno de su país, una proporción que toca techo en Colombia (con el 66.7%) y supera también la mitad de los encuestados en Letonia (62.3%) y en Francia (53%).

En el otro extremo representa menos de la cuarta parte en Finlandia (16.8%) y en Noruega (22.3%). Esta cuestión no se planteó a los mexicanos.

Otro de los puntos flacos de la confianza se refiere al hecho de que los ciudadanos no piensan que se tenga en cuenta su opinión cuando hay una consulta pública (sólo un 32.9% lo cree).

La OCDE hace notar, en cualquier caso, que esos débiles niveles de confianza que dejan entrever este trabajo son posibles precisamente porque “los ciudadanos de los sistemas democráticos, al contrario que en los sistemas autocráticos, son libres de mostrar su falta de confianza por el gobierno”.

Y también que globalmente hay un grado”razonable” de confianza en la fiabilidad de los poderes públicos: “Sólo” un 32.6% afirman que su país no sería capaz a responder a una futura pandemia.

En esa línea, un 61.7% se dicen satisfechos con su sistema sanitario público, un 57.6% con el educativo y un 63% con los servicios administrativos.

La policía es una de las instituciones públicas que suscita más confianza (67.1%), por delante de los tribunales (56.9%), la Administración (50.2%) de las autoridades locales (46.9%), de los gobiernos nacionales (41.4%) o del Parlamento (39.4%).

