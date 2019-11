Un error de Facebook muestra la cámara activada en segundo plano

Cuando te desplazas por la aplicación de Facebook, la red social podría estar observándote, descubrieron algunos usuarios preocupados. Varias personas encontraron e informaron que las cámaras de su iPhone estaban encendidas en el fondo mientras miraban su feed.

El problema salió a la luz a través de varias publicaciones en Twitter. Los usuarios notaron que sus cámaras se activaron detrás de la aplicación de Facebook mientras miraban videos o miraban fotos en la red social, detalla el sitio especializado CNET.

Después de que la gente hizo clic en el video a pantalla completa, volverlo a la normalidad crearía un error en el que el diseño móvil de Facebook se desplazó ligeramente a la derecha. Con el espacio abierto a la izquierda, ahora puede ver la cámara del teléfono activada en segundo plano.

Esto se documentó en múltiples casos, con el primer incidente el 2 de noviembre.

Today, while watching a video on @facebook, I rotated to landscape and could see the Facebook/Instagram Story UI for a split second. When rotating back to portrait, the Story camera/UI opened entirely. A little worrying… pic.twitter.com/7lVHHGedGf — Neo QA (@neo_qa) November 2, 2019

Desde entonces ha sido tuiteado un par de veces más, y CNET también ha podido replicar el problema.

Facebook app on iOS 13.2.2 opens my phone’s rear camera when I open a profile photo swipe down to return (look at the little slit on the left of the video). Is this an app bug or an iOS bug?? @facebook @AppleSupport pic.twitter.com/WlhSXZulqx — Daryl Lasafin (@dzlasafin) November 10, 2019

Guy Rosen, su vicepresidente de integridad, tuiteó el martes que esto parece un error y que la compañía está investigando el asunto.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

En otro tuit, Rosen dijo que Facebook enviará una solución a la App Store el martes.

“Recientemente descubrimos que nuestra aplicación de iOS se lanzó incorrectamente en horizontal”, dijo Rosen. “Al arreglar eso la semana pasada en v246, inadvertidamente introdujimos un error en el que la aplicación navega parcialmente a la pantalla de la cámara cuando se toca una foto. No tenemos evidencia de fotos / videos subidos debido a esto”.

Daryl Lasafin, director creativo de la agencia de marketing Dame Digital en Filipinas, dijo que descartó el problema cuando lo notó por primera vez el domingo por la mañana, pensando que era un problema menor. Luego, mientras continuaba usando la aplicación de Facebook durante todo el día, no pudo evitar notar que su cámara seguía activada en segundo plano.

“Pensé que era solo mi teléfono o la aplicación que estaba actuando”, dijo Lasafin en un mensaje directo. “Luego observé que se hizo más persistente esa noche”.

Intentó solucionarlo él mismo, desinstalando y reinstalando la aplicación, así como eliminando el acceso de Facebook a la cámara. La cámara todavía apareció después de todo eso, pero después de que revocó los permisos de Facebook, era solo una pantalla en negro, dijo Lasafin.

El error parece afectar solo las últimas versiones de iOS, y no sucedió en dispositivos Android. The Next Web informó que el error no apareció en iOS 12.

La cámara activa podría convertirse en otra aleta de privacidad no deseada para Facebook, que en julio acordó pagar una multa récord de 5,000 millones de dólares por no proteger los datos de las personas. El historial de Facebook con privacidad no ayuda a la imagen masiva de la red social, aunque no parece haber perjudicado su crecimiento en usuarios o ingresos.

Con información de CNET