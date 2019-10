Un ganso es la nueva sensación en los videojuegos

Aunque no es tan común, de vez en cuando la industria de los videojuegos nos presenta historias inesperadas sobre pequeños proyectos que se vuelven casos de éxito. El más reciente ejemplo el segundo videojuego de un desconocido estudio australiano llamado House House. Ellos crearon Untitled Goose Game que, como su nombre indica, trata sobre un ganso, representando la simpleza y el sentido del humor que caracterizan a este videojuego: el usuario asume el papel de un ganso que hace la vida difícil a los habitantes de una pequeña villa inglesa.

Untitled Goose Game fue publicado el pasado 20 de septiembre para PC y Mac en Epic Game Store, y en eShop de Nintendo, donde se encuentra disponible para Switch. Ésta última versión es la compré y he disfrutado en gran manera.

Si bien parece que la tan sonada premisa el juego pareciera incompleta o reduccionista, ésta es por mucho acertada. El jugador controla un ganso común y corriente; no tiene súperpoderes ni habilidades especiales. Haces las cosas típicas de este animal, como graznar, tomar objetos con el pico, correr, nadar y aletear. El juego podríamos entenderlo como una especie de experimento del pensamiento sobre el tipo de cosas que serían posibles en el caso de tomar el control del cuerpo de un ganso, y el resultado es una gran broma llevada hasta sus últimas consecuencias.

El juego nos brinda una lista de misiones que tienen como propósito el fastidiar a los habitantes de la villa: robar y esconder objetos, asustar personas, hacer que tengan accidentes, destruir cosas, y causar que los humanos terminen en situaciones absurdas e inesperadas.

No contamos con instrucciones explícitas ni tutoriales. Sólo se nos da la lista de objetivos y necesitamos encontrar una forma de lograrlos. El juego se encuentra dividido en cinco diferentes áreas, que van desde un huerto hasta un pub tradicional; al completar las actividades de cada área se abre el acceso a la siguiente. El usuario necesita entender el comportamiento de los humanos, para engañarlos o manipularlos y así lograr los objetivos. Aquí es donde el juego mezcla elementos de puzzle, estrategia y sigilo.

El sistema de control es bastante sencillo, pero requiere práctica para dominarlo, ya que el ganso no tiene movimientos muy precisos; está animado con la torpeza que esperaríamos de un ganso. Si bien los controles podrían ser un poco más responsivos, toda la aventura se juega sin problemas.

Uno de los aspectos más especiales de Untitled Goose Game es su estética minimalista. Las animaciones tienen un aspecto 2D logrado con una reducida paleta de colores sólidos, que da un peculiar aspecto como de libro infantil que cobra vida. Además, la música es una serie de pasajes de piano de Claude Debussy que reaccionan a lo que sucede en la escena: el juego responde con música apropiada cuando nos acercamos con sigilo a robar algún objeto, y de forma distinta cuando nos están persiguiendo. Todos estos elementos acentúan el tono absurdo y humorístico de la aventura.

Untitled Goose Game es bastante corto, durando apenas unas tres horas, pero es definitivamente una de las mejores compras que he hecho este año. Tal vez no sea el juego más largo, profundo y complejo, pero es el que más satisfacción y risas me ha causado desde el primer minuto.

En los pocos días que lleva disponible, ya se ha convertido en una sensación cultural dentro de la industria, y también de ventas, colocándose en los primeros lugares de las tiendas digitales de Nintendo, incluyendo la de los Estados Unidos. Aunque esta historia de éxito es bastante improbable y peculiar, no carece de fundamentos, ya que, en su simplicidad, Untitled Goose Game es uno de los videojuegos más originales y divertidos que han sido publicados en 2019.

